Alles was zählt: DIESER Brief ist der Horror für Ben und Kim

Essen - Der Skandal um die vergiftete Kollektion. Das Ende der Zusammenarbeit mit Isabelle und Kilian Reichenbach. Der Ausstieg aus dem Prunkwerk und jetzt DAS: Kim Steinkamp ereilt bei " Alles was zählt " eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Nun könnte sich ein Problem schnell auflösen - mit einem großen Haken.

Ben liest Kim am Telefon die Schadenersatz-Forderung vor. © RTL/Julia Feldhagen

Zu Beginn der neuen Woche erhält Kim (gespielt von Jasmin Minz, 30) ein Jobangebot aus Köln. Ben (Jörg Rohde, 38) steht "egal, wie du dich entscheidest" hinter seiner Frau. "Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch in der Modebranche arbeiten will. Ich bin durch damit. Das fühlt sich schon beim Aussprechen gut an", stellt sie fest.

Doch ganz so schnell abschließen kann sie mit ihrem Job nicht. Ben öffnet daheim einen Brief von "Les Jolies", die 50.000 Euro Schadensersatz "für einen nicht erfüllten Liefer- oder Ausführungstermin" verlangen.

Kim ist währenddessen im telefonischen Gespräch mit Kim: "Mach dir keine Sorgen, wir kriegen das hin", spricht er ihr Mut zu. Aber wo sollen sie so schnell so viel Geld herbekommen?

Notfalls wolle er seine Eltern Simone (Tatjana Clasing, 59) und Richard (Silvan-Pierre Leirich, 62) fragen. Doch das lehnt Kim kategorisch ab.