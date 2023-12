Alles was zählt: Lucie ist zurück - und nicht mehr so wie früher!

Kurz vor dem Jahreswechsel gibt es noch ein großes Comeback bei "Alles was zählt": Lucie Ziegler stattet ihren Liebsten einen überraschenden Besuch ab.

Von Nico Zeißler

Essen - Kurz vor dem Jahreswechsel gibt es noch ein großes Comeback bei "Alles was zählt": Lucie Ziegler stattet ihren Liebsten einen überraschenden Besuch ab. Allerdings hat sie die alte Lucie offenbar in New York zurückgelassen. ACHTUNG, SPOILER!

"Sex and the City" meets Essen: Lucie ist zurück! © RTL/Julia Feldhagen Nachdem der Umbau der "Sieben" erfolgreich abgeschlossen wurde und die Bar kaum wiedererkennbar in neuem Glanz erstrahlt, ist nun die Weihnachtsfeier des Steinkamps-Zentrums darin geplant. Daniela (gespielt von Berrit Arnold, 52) macht drei Kreuze, dass alles rechtzeitig fertig geworden ist und ist sich sicher: "Größere Überraschungen können nicht mehr kommen." Doch dann fährt ein Taxi vor und stoppt. Und aus diesem entsteigt Lucie (Julia Wiedemann, 27). Der (positive) Schock ist allen anzumerken, denn ihr Look - Lederjacke, Sonnenbrille und teure Boots - ist eigentlich so gar nicht Lucie-like. "Ich wollte auf keinen Fall ohne euch ins neue Jahr starten. Hat ja schon gereicht, dass ich Weihnachten nicht da war", sagt die frühere Zentrums-Assistentin, die ein Stipendium an der Business School in New York bekommen hatte. Noch ist unklar, wie das Jahr in den USA gelaufen ist. Klar scheint nur: Lucie bleibt wohl länger!

Mit ihrem Look überrascht sie alle. © RTL/Julia Feldhagen

Alles was zählt: "Mir hat das super frühe Aufstehen gefehlt"

Auch Kim (l.) und Richard freuen sich über Lucies Rückkehr. © RTL/Julia Feldhagen Anfang Januar 2023 war AWZ-Lucie nach New York aufgebrochen. In der Realität hat sich Julia Wiedemann eine Pause gegönnt. "Ich war viel in Berlin und hab mich dem Fußball und alten Freunden gewidmet, was mir auch sehr gutgetan hat - mal wieder back to the roots", so die 27-Jährige. In der einjährigen Auszeit hätten ihr vor allem ihre AWZ-Kollegen und der Zusammenhalt am Set gefehlt. Und: "Irgendwie auch die tägliche Routine und die Arbeit vor der Kamera. Und natürlich der Spaß - wir haben jeden Tag etwas zu lachen!" Obwohl sie ihre Pause vollends genoss, "haben mir irgendwann sogar das super frühe Aufstehen und die langen Drehtage gefehlt", so Wiedemann. Spoiler am Ende: Neben der Typveränderung soll Lucie auch "das ein oder andere Geheimnis" mitbringen. Und es werden "coole und traurige Szenen mit den Zieglers" folgen. Wir sind gespannt!



Lucie (2.v.l.) wiedervereint mit Bruder Yannick (l.), Papa Henning und Stiefmama Daniela. © RTL/Julia Carola Pohle