"Alles was zählt": Babyschrei ändert alles! Simone plötzlich Oma

Essen - Großes Bangen bei " Alles was zählt "! Während sich Yannick Ziegler der Polizei wegen seines auf Casper Seitz abgegebenen tödlichen Schusses gestellt hat, werden auch seine Mitwisser langsam enttarnt. Und für Simone Steinkamps neuen Eislaufkader gibt es Horror-Nachrichten.

Nathalie (l.) hat ihr Baby mit nach Essen gebracht, das aus einer von ihrem Ex-Mann Maximilian befruchteten Eizelle Isabelles (r.) entstanden ist. © RTL/Julia Feldhagen

Isabelle (gespielt von Ania Niedieck, 40) führt ein klärendes Gespräch mit Nathalie (Amrei Haardt, 35), die aus Mexiko angereist ist, um ihre Cousine zu unterstützen, weil Yannick (Dominik Flade, 31) sich der Polizei gestellt hat.

Völlig überraschend hat Nathalie auch ein Baby dabei. Weil sie von Ex Maximilian (Francisco Medina, 47) in Ruhe gelassen werden wollte, fälschte sie einen Mutterpass, aus dem hervorging, dass sie abgetrieben hat. In Wirklichkeit trug sie das Kind, das sich aus Isabelles und von Maximilian befruchteter Eizelle entwickelte. Die beiden wollten Nathalie unbedingt ihren Kinderwunsch erfüllen und griffen zu dieser krassen Aktion.

Nathalie fleht ihre Cousine an, dass ihr Ex-Mann nichts von ihrer Ankunft und erst recht nicht von Baby Diego wissen dürfe.

Unterdessen sind alle geschockt, dass Yannick möglicherweise ins Gefängnis muss.

Seine Familie durchdenkt den Fall. Und Schwester Lucie (Julia Wiedemann, 28) kommt zu der Erkenntnis: "Das ist doch unmöglich, die Leiche allein in den Wald zu schaffen und sie zu vergraben." Sie ist sich sicher, dass Isabelle und Kilian (Marc Dumitru, 38) mit drinstecken.