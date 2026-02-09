Alles was zählt: Simones Welt bricht zusammen

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Lucies Genesung wird sich nach dem Autounfall verzögern. Außerdem ist die Ehe von Simone und Richard endgültig am Ende.

Von Nico Zeißler

Essen - Wie immer einiges los bei "Alles was zählt": In der RTL-Soap wird sich Lucies Genesung nach dem Autounfall in die Länge ziehen. Außerdem ist die Ehe von Simone und Richard endgültig am Ende. Und Emma scheint sich zwischen Matteo und Nathalie zu quetschen. ACHTUNG, SPOILER!

Alles was zählt: Lucie Ziegler muss bis zu einem Jahr im Krankenhaus bleiben

Henning kniet neben seiner angefahrenen Tochter Lucie. © RTL Der Schock über den Unfall mit Lucie (gespielt von Julia Wiedemann, 29) sitzt noch tief. "Was hast du getan?", fragt der weinende Henning (Stefan Bockelmann, 49) Daniela (Berrit Arnold, 54), die das Auto gefahren hat. Die zwischenzeitlich bewusstlose Lucie wird ins St. Vinzenz gebracht, wo sie sofort operiert wird. Die AWZ-Rückkehrerin hat sich beide Beine gebrochen, dazu eine Gehirnerschütterung und Prellungen erlitten. Daniela möchte Henning dort eine Stütze sein, doch seine Vorwürfe bleiben: "Warum hast du sie nicht gesehen? Du hättest sie sehen müssen!" Henning schickt seine weinende Partnerin weg, entschuldigt sich aber später für seine harschen Worte. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Blutender Neuzugang! SIE stellt alles auf den Kopf Imani (Féréba Koné, 35) bremst die aus der Narkose erwachte Lucie schnell, spricht sogar davon, dass sie mehrere Monate, vielleicht sogar ein Jahr im Krankenhaus bleiben sollte. Die arbeitsame Lucie kann es nicht fassen. Wie soll sie so lang ohne Job ausharren?

Daniela macht sich große Vorwürfe. © RTL

Lucie muss bis zu einem Jahr im Krankenhaus bleiben. © RTL/Julia Feldhagen

AWZ: Richard Steinkamp zieht endgültigen Schlussstrich unter Ehe mit Simone

Vanessa (M.) hofft auf ein Comeback ihrer Eltern Richard und Simone. © RTL/Julia Feldhagen Simone (Tatjana Clasing, 62) macht Pläne, Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 44) auf Mallorca und Vanessa (Julia Augustin, 38) in Südkorea zu besuchen - mit Richard (Silvan-Pierre Leirich, 65). Er lässt sich bei einem Spaziergang die anstehende Scheidung durch den Kopf gehen. Er sieht mehr und mehr ein, was Simone alles für ihn getan hat und dass es ein Comeback geben könnte. Simone spürt das und möchte Gabriella (Bianca Hein, 50) die Firma übertragen, um Richard bei dessen Genesung vollumfänglich unterstützen zu können. Und sie ist sich sicher, dass er die Scheidungspapiere nicht unterschreiben wird. Alles was zählt (AWZ) Todes-Drama bei "Alles was zählt": Jan stirbt in der Hochzeitsnacht Sie ist so weit, dass sie mit ihm nach Griechenland auswandern will, macht sogar schon Haushälterin Renate Scholz (Ingeborg Brings, 62) das Angebot, mitzukommen. Doch Richard durchbricht ihre Pläne, möchte einen Neuanfang. Ohne Simone. Außerhalb der Villa. Er hält an der Scheidung fest. Und lässt seine Noch-Ehefrau am Boden zerstört zurück.

Richard möchte einen Neuanfang ohne Simone. © RTL/Julia Feldhagen

Gabriella bietet ihrer Mutter eine Schulter zum Anlehnen. © RTL/Julia Feldhagen

RTL-Serie "Alles was zählt": Was plant Emma mit ihrem Ex Matteo?

Nathalie belauscht ein Gespräch von Matteo und Emma. © RTL/Julia Feldhagen Das Auftauchen von Emma Mayer (Luisa Binger, 35) sorgt weiter für Trubel in Essen. Während sich Matteo (Riccardo Angelini, 43) an alte Zeiten mit seiner Ex zurückerinnert, hofft Nathalie (Amrei Haardt, 36) auf eine zweite Chance mit dem italienischen Koch. Der gibt auch zu, sie noch zu lieben. Doch man wird das Gefühl nicht los, dass auch Emma ihr altes Leben zurückwill - mit ihm und der gemeinsamen Tochter Valea (Antonia Kolano, 20). Nathalie glaubt nicht, dass Emma sich zwischen sie und Matteo drängen will. Doch Isabelle (Ania Niedieck, 41) warnt: "Mit der stimmt was nicht. Und mit dir stimmt langsam auch was nicht. Das macht die extra: Sie will, dass du sie nett findest, damit sie freie Bahn bei Matteo hat." Wird ihre Cousine recht behalten?

Emma hat noch Gefühle für Matteo. © RTL/Julia Feldhagen