Alles was zählt: Diese Lovestory hat natürlich noch gefehlt ...

Essen - Roman, Jenny, Vanessa, Marie, Imani: Deniz Öztürk war gefühlt schon mit dem halben " Alles was zählt "-Cast liiert. Jetzt bahnt sich eine weitere Beziehung an.

Simone heuert Kilian als ihren Scheidungsanwalt an. © RTL/Julia Feldhagen

Simone (Tatjana Clasing, 61) ist perplex, dass das Dachgeschoss der Steinkamp-Villa umgebaut wird und sie davon nichts weiß.

Dann bringt ein Kurier ihr einen wichtigen Brief im A4-Format. Es sind die von Richard (Silvan-Pierre Leirich, 64) in Auftrag gegebenen Scheidungspapiere. Die zerreißt sie allerdings und lässt sie am Esstisch so liegen, dass ihr Mann sie nicht übersehen kann. Ein klares Zeichen, was sie von dem Eheaus hält.

Weiterhin hat sie angeordnet, dass Johannes (Maximilian Schneider, 32) mit seiner gebrochenen Hand auf die Privatperson des St. Vinzenz verlegt wird. Und dann schmeißt sie Zentrums-Chef Ben (Jörg Rohde, 41) auch noch aus seinem Büro. "Ich bin ab sofort wieder Teil der Geschäftsführung", verkündet sie zum Schock aller.

Ben glaubt, dass Simone gemeinsame Sache mit seiner Vertrauten Lucie (Julia Wiedemann, 29) macht. Die ist aber nur noch genervt von seinen Verschwörungstheorien. Und dann macht Simone ihr auch noch ein unschlagbares Angebot ...