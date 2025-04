28.04.2025 18:13 Frischer Wind für Dailysoap: Er ist der neue Star bei "Alles was zählt"

In wenigen Wochen begrüßt Schauspieler Florian Thunemann die Fans bei "Alles was zählt". Als Dragan Petrovic wird er frischen Wind in die RTL-Soap bringen.

Von Jonas Reihl

Essen - Frischer Wind bei "Alles was zählt": Ab Ende Mai begrüßt Schauspieler Florian Thunemann (44) die Fans vom Set der beliebten RTL-Dailysoap. Florian Thunemann (44) steht bereits seit Mitte März für die RTL-Serie vor der Kamera. © RTL / Julia Feldhagen Bei "AWZ" übernimmt der 44-Jährige, der bereits in Serien wie "SOKO Leipzig", "Morden im Norden" oder "Der Zürich-Krimi" mitgespielt hat, die Rolle des Dragan Petrovic - einem Mann, "der ebenso viele Geheimnisse hat wie er Charme besitzt", berichtet der Kölner Sender. Schauspieler Thunemann, der Dragan als "Schlitzohr mit Herz" beschreibt, arbeitet bereits seit Mitte März am Essener TV-Set. Sein Einstieg war dabei allerdings turbulent, wie er berichtet: "Mein erster Drehtag war ein bisschen wie ein Sprung ins kalte Wasser." Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Alle geschockt! Simone plötzlich wieder mittendrin Grund dafür sei die Erkrankung eines Kollegen gewesen, "weswegen mein Start spontan vorgezogen" wurde, erinnert sich der 44-Jährige: "Ich bin quasi direkt vom Bett ins Studio gestolpert. Es war chaotisch, aber das Team hat mich sehr herzlich aufgenommen." Handlung dreht sich um einstige Beziehung zwischen Dragan Petrovic und Daniela Berger Unter anderem war der Schauspieler bereits in Serien wie "SOKO Leipzig" oder "Morden im Norden" zu sehen. © RTL / Julia Feldhagen Die Handlung dreht sich dabei um das Wiedersehen von Dragan und Daniela Bremer (gespielt von Berrit Arnold, 54). Beide waren einst in einer toxischen On-Off-Beziehung, ehe Dragan nach einem folgenschweren Motorradunfall spurlos verschwand. Der Crash war allerdings nur ein vorgeschobener Grund, berichtet RTL: Der 44-Jährige floh nämlich vor der Polizei ins Ausland, nachdem seine kriminellen Machenschaften ans Licht gekommen waren. Dennoch landete er später hinter Gittern. Nach jahrelanger Funkstille meldet sich Dragan nun wieder bei Daniela - mit einem klaren Ziel vor Augen: Er will frühzeitig aus der Haft entlassen werden und braucht dafür ihre Hilfe. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Frauenhasser steigt stockbesoffen ins Auto - mit Folgen Doch kann sie ihm wirklich vertrauen? Das erfahren die Fans ab dem 26. Mai (Folge 4704) auf RTL, wenn Dragan das erste Mal bei "Alles was zählt" zu sehen sein wird. Daneben können die Folgen wie gewohnt jederzeit auf Abruf bei RTL+ gestreamt werden.

Titelfoto: RTL / Julia Feldhagen