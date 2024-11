Alles was zählt: Ein Blick in den PC stellt Leylas Leben auf den Kopf!

Essen - Woche der Wahrheit bei " Alles was zählt "! Leyla Öztürk erfährt zufällig von ihrer schrecklichen Diagnose - und widersetzt sich dem ärztlichen Rat. Daniela Bremer hingegen macht sich Sorgen um ihre in Portugal gebliebene Tochter Kim Steinkamp.

Obwohl jede Anstrengung lebensbedrohliche Folgen haben könnte und obwohl sie Druck auf der Brust verspürt, dreht Leyla Runden auf dem Eis - und begibt sich in große Gefahr.

Alles was zählt

Nun braucht er schleunigst ein Attest, will sich dieses selbst an einem Arzt-PC ausstellen. Leyla hilft, stößt dabei auch auf ihre noch geheime und niederschmetternde Diagnose. "Ich kann monatelang nicht trainieren. Das war's mit der deutschen Meisterschaft."

Deniz (gespielt von Igor Dolgatschew, 40) quetscht aus Imani (Féréba Koné, 34) die Horror-Diagnose von Leyla (Suri Abbassi, 28) heraus. Die Eiskunstläuferin leide an einer Herzmuskelentzündung: "Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir nicht, ob sie jemals wieder aufs Eis zurückkann."

Das Telefonat mit Kim geht für Daniela nach hinten los. © RTL/Julia Feldhagen

Daniela (Berrit Arnold, 53) ist wegen Kims (Jasmin Minz, 31) Portugal-Flirt mit ihrem Ex traurig und hat Angst, dass ihre Tochter "einen riesengroßen Fehler macht. Ich hoffe nur, dass sie nicht so dumm ist und ihre Familie wegen so 'nem Typen wegwirft."

Kim ruft ihre Mutter an und wirft ihr wütend vor, Ben (Jörg Rohde, 40) die Wahrheit über den Verbleib seiner Frau in Portugal gesagt zu haben.

Henning (Stefan Bockelmann, 48) merkt, welch große Vorwürfe sich Daniela macht. Er veranstaltet eine heimische 80er-Jahre-Party, um seine Freundin auf andere Gedanken zu bringen, scherzt: "Wenn das Leben dir Limetten schenkt, mach Long Island Ice Tea draus!"

Er wisse, dass sich Daniela um Kim sorgt. "Aber es ist ihr Leben und es ist ihr Fehler", macht er seiner Partnerin klar.