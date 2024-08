Alles was zählt: Imani begeht einen schweren Fehler!

Essen - Isabelle Reichenbach und Maximilian von Altenburg wollen bei " Alles was zählt " weiterhin mit aller Macht verhindern, dass Casper Seitz' Tod mit Yannick Ziegler in Verbindung gebracht wird. Sie wollen Tom Matthis alles anhängen. Doch Imani Okana kommt ihrer Freundin auf die Schliche!

Deshalb geht Isabelle ins Loft, wo Toms Jacke auf dem Sofa liegt. Da niemand anwesend zu sein scheint, will sie seine Kopfhörer an sich bringen. Plötzlich kommt aber Imani (Féréba Koné, 33) aus ihrem Zimmer und verhindert Isabelles Plan.

Maximilian (gespielt von Francisco Medina, 47) will zusammen mit Isabelle (Ania Niedieck, 40) seinen Plan durchziehen, Tom (Maximilian Herzogenrath, 30) den Mord an Casper (Bastian Semm, 44) anzuhängen.

Imani kommt auf die Idee, dass der wahre Täter Tom den Mord in die Schuhe schieben will. Nur wer?

Imani, die gerade auch im Loft ist, will ihrem Mitbewohner helfen. Den Tag des tödlichen Schusses habe man zusammen verbracht, gibt die Ärztin ihm ein Alibi. Das wisse sie so genau, weil man seit diesem Tag ein Paar sei - eine Lüge, die Imani auch in einem Vier-Augen-Gespräch aufrecht hält.

Simone (l.) und Richard fragen "Fledermaus" Friederike Gräfin von Altenburg um Geld. © RTL

Simone (Tatjana Clasing, 60) sucht händeringend nach einem Sponsor, um den Eislaufkader erhalten zu können, den Justus (Matthias Brüggenolte, 45) als neuer Geschäftsführer des Steinkamp-Zentrums wegen Unrentabilität einstampfen will.

Alle möglichen Geldgeber sagen ab. Richard (Silvan-Pierre Leirich, 63) kommt auf die Idee, Schwiegermutter Friederike Gräfin von Altenburg (Ursula Michelis, 78) anzupumpen. Seine Frau blockt sofort ab: "Ich werde meine Mutter nicht nach Geld anbetteln!"

Genau so kommt es aber. Zwar versucht das Ehepaar, den Grund ihres Besuchs zu verschleiern. Aber die griesgrämige "Fledermaus" riecht den Braten schnell.

Obwohl Friederike nicht verstehen kann, wie die Firmenleitung an den "Albrecht-Jungen" übertragen werden konnte, will sie in den Kader investieren. Und stellt nur eine, dafür eine fette Bedingung an Richard: "Du wirst dich von Simone scheiden lassen, sonst siehst du keinen Cent!"

Die Steinkamps wären nicht die Steinkamps, wenn sie die Fledermaus nicht bescheißen würden ...