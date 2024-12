Alles was zählt: Jenny macht schockierenden Fund

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: In diesem Jahr ist das frohe Fest aber ein trauriges, denn in gleich mehreren Familien hängt der Haussegen schief.

Von Nico Zeißler

Essen - Weihnachten bei "Alles was zählt": In diesem Jahr ist das frohe Fest aber ein trauriges, denn in gleich mehreren Familien hängt der Haussegen schief. Kim Steinkamp abgehauen, Jenny Steinkamp und Justus Albrecht getrennt und dann gibt's auch noch Streit zwischen Hanna Kern und Kilian Reichenbach. ACHTUNG, SPOILER!

Alles was zählt: Jenny Steinkamp macht erschreckende Entdeckung

Auch in der Steinkamp-Villa wird Weihnachten gefeiert. © RTL/Julia Carola Pohle Weihnachten in der Steinkamp-Villa. Es klingelt an der Tür und Simone (gespielt von Tatjana Clasing, 60) sagt: "Vielleicht ist sie das." Die Rede ist von Kim (Jasmin Minz, 31), die mit ihrer Jugendliebe in Portugal durchgebrannt ist. Doch es ist "nur" Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen 43). Die Stimmung ist gedrückt, denn auch Justus (Matthias Brüggenolte, 45) ist anwesend. Der Fremdgeher wollte eigentlich nur kurz bleiben, doch (Ex-)Schwiegervater Richard (Silvan-Pierre Leirich, 64) besteht auf sein Bleiben. Später fragt Justus seine (Noch)-Ehefrau, ob es eine zweite Chance für sie gibt. Jenny überrascht: "Das weiß ich nicht. Vielleicht." Bislang war davon auszugehen, dass ihr Entschluss einer Scheidung feststeht. Als Jenny den Kamin anzünden will, findet sie das nur in Teilen verbrannte Geständnis ihrer Mutter, die darin bestätigt, seit Monaten von der Affäre mit Charlie (Shaolyn Fernandez, 26) gewusst und nichts unternommen zu haben, um das Treiben zu beenden. Ein immenser Schock, doch die doppelt Betrogene lässt sich nichts anmerken.

Justus fühlt sich wie das fünfte Rad am Wagen. © RTL/Julia Carola Pohle

Jenny nicht fassen, was sie im Kamin findet. © RTL/Julia Carola Pohle

AWZ: Ingo Zadek ist wieder da!

2020 verließ Ingo Zadek (André Dietz, 49) seine Heimat, um nach Afrika auszuwandern. Jetzt, vier Jahre später, kommt er urplötzlich zurück. Von seiner guten Freundin Jenny wird er wegen ihrer Ehe-Probleme aber schnell abgewürgt, doch er bleibt hartnäckig und erfährt alles. "Wieso warst du mit so einem Idioten, mit so einem Lügner zusammen?", will der Country-Fan wissen. Später bringt er den Steinkamps eine neue Geschäftsidee nahe. Er will sein eigenes Reha-Zentrum auf Mallorca eröffnen. Und braucht dafür Geld. Von Simone und Richard. Die scheinen sogar angetan zu sein.

Ingo (2.v.r.) ist zurück in Essen. © RTL/Julia Carola Pohle

RTL-Soap AWZ: "Sag mal, wie redest denn du mit mir?"

Justus feuert Hanna (r.). © RTL/Julia Carola Pohle Lucie (Julia Wiedemann, 28) soll auf Justus' Anweisung die Stelle der Yogalehrerin neu ausschreiben, da er Hanna (Sarah Victoria Schalow, 40) gekündigt hat, nachdem diese ihm ihre Meinung hinsichtlich seines Seitensprungs gegeigt hatte. Hannas als Anwalt arbeitender Partner Kilian (Marc Dumitru, 38) will "natürlich" dagegen vorgehen. "Aber hast du dich schon wieder in Dinge eingemischt, die dich nichts angehen? Mein Gott, wie oft habe ich dir gesagt, dass du einfach mal den Mund halten sollst?" Seine Freundin kann es nicht fassen: "Sag mal, wie redest denn du mit mir?" Sie entschließt sich am Weihnachtsabend: "Ich feier' in der WG und du machst, was du willst." Hanna will sich auf jeden Fall gegen ihre Kündigung wehren, doch Justus gibt ihr sogar Hausverbot im Zentrum.

Hanna ist schwer enttäuscht von ihrem Freund. © RTL