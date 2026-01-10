Todes-Drama bei "Alles was zählt": Jan stirbt in der Hochzeitsnacht

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Das Vorhersehbare tritt ein und ist doch so schrecklich: Jan Köster stirbt ausgerechnet in der Hochzeitsnacht neben Imani Okana.

Von Nico Zeißler

Essen - Das Vorhersehbare tritt ein und ist doch so schrecklich: Jan Köster stirbt bei "Alles was zählt", ausgerechnet in der Hochzeitsnacht neben Imani Okana. Der Sorgerechtsstreit um Diego eskaliert und mündet in einer Entführung, die allerdings perfide inszeniert wurde. ACHTUNG, SPOILER!

AWZ: Jan Köster stirbt in der Hochzeitsnacht

Freunde überraschen Imani und Jan. © RTL/Julia Feldhagen Imani (gespielt von Féréba Koné, 35) wird im Prunkwerk von ihren Freunden zur gerade durchgeführten Hochzeit überrascht. Ihr Ehemann Jan (Daniel Noah, 38) verlässt unabgesprochen das St.-Vinzenz-Krankenhaus und kommt ebenfalls dazu. Schnell hat er wieder Beschwerden, spricht aber von dem "Üblichen". Er merkt aber, dass er sich besser wieder in ärztliche Beobachtung begeben sollte. "Können wir zurück ins Krankenhaus?", fragt er mit wehleidigem Blick. Die Hochzeitsnacht muss also in der Klinik stattfinden. Am nächsten Morgen liegt Jan regungslos neben ihr. Sie beginnt unter Tränen mit Wiederbelebungsmaßnahmen – vergeblich. Vanessa (Julia Augustin, 38) erklärt ihn um 10.12 Uhr für tot. Imani muss bei klarem Verstand bleiben. Und verlangt, die Organentnahme vorzubereiten. Denn Jans Herz soll einem passenden Empfänger in München eingesetzt werden. Dieser steht auf der Transplantationsliste vor dem im Koma liegenden Richard (Silvan-Pierre Leirich, 65).

Jan hat auf der Party wieder Beschwerden. © RTL/Julia Feldhagen

Jan ist in der Hochzeitsnacht gestorben. © RTL

Imani ist fassungslos und versucht alles. © RTL

AWZ: Richard Steinkamp bekommt Jan Kösters Herz

Dem toten Jan soll das Herz entnommen werden. © RTL/Julia Feldhagen Dem verantwortlichen Operateur gaukelt sie vor, sich für Herzchirurgie zu interessieren. Bei der OP möchte sie aber nur deshalb dabei sein, um sich mit der Herzentnahme endgültig von Jan verabschieden zu können. Das Organ kann wegen eines Sturms jedoch nicht wie geplant nach München geflogen werden. Und auch der Transport per Auto zum nächstmöglichen Patienten nach Hannover dauert zu lange. Letzter Ausweg: Richard bekommt das Herz. Zusammen führen Vanessa und Imani den Eingriff durch. Nach einigen Fehlversuchen schlägt die Transplantation doch noch an – und Richard lebt mit Jans Herz weiter. Für Imani ist das nur ein schwacher Trost. Sie hat ihre große Liebe kurz nach der Hochzeit verloren. Auf der anderen Seite freuen sich die Steinkamps natürlich über Richards Rettung.

Simone bangt um ihren Mann. © RTL/Julia Feldhagen

Vanessa (l.) und Imani haben es geschafft: Richard lebt mit Jans Herz. © RTL/Julia Feldhagen

Alles was zählt: Maximilian von Altenburg wird zum Entführer gemacht

Nathalie wird gekidnappt. © RTL Maximilian (Francisco Medina, 48) erpresst Nathalie (Amrei Haardt, 36), die das Sorgerecht des gemeinsamen Sohnes Diego nicht mit ihm teilen will. Verwehrt sie ihm den Umgang, will er der Familie von Matteos (Riccardo Angelini, 43) Ex-Frau verraten, wo er und Valea (Antonia Kolano, 20) sind. Nach der Flucht mit seiner Tochter kennt die Familie den Aufenthaltsort nicht. Als Nathalie gerade mit Diego die Wohnung verlassen will, wird sie von einem Maskierten überfallen und offensichtlich betäubt. Kurz darauf wird klar: Das Kidnapping war inszeniert und sollte nur realistisch für die Überwachungskameras aufgezeichnet werden. Der Plan: Die Entführung soll Maximilian in die Schuhe geschoben werden. Dafür leitet Kilian (Marc Dumitru, 39) alles in die Wege. Im besten Falle könnte der Plan zu einem fünfjährigen Knastaufenthalt führen. Maximilian kommt an einem fingierten Tatort an und bemerkt sofort, dass es eine Falle ist. Gabriella (Bianca Hein, 50) ist fassungslos und glaubt an die Unschuld ihres Zwillingsbruders, der sie nun auch auffordert, sie bei Diegos Entführung und dem Untertauchen zu unterstützen.

Maximilian merkt, dass er in eine Falle getappt ist. © RTL

Gabriella schnüffelt in Kilians Laptop. © RTL/Julia Feldhagen