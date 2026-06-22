Alles was zählt: Auffälligkeiten bei Ultraschall von schwangerer Daniela (50)
Essen - Gefühls-Chaos bei "Alles was zählt": Maximilian und Ben kehren nach Essen zurück, um dem letzten Willen ihres verstorbenen Vaters Richard Folge zu leisten. Die schwangere Daniela hat Angst vor Untersuchungsergebnissen. Und Vanessa schlägt als Pflegehilfskraft über die Stränge.
ACHTUNG, SPOILER!
AWZ: Steinkamps kommen zur Testaments-Eröffnung zusammen
Maximilian (gespielt von Francisco Medina, 49) landet am Flughafen. Er ist zur Testamentseröffnung gekommen. Simone (Tatjana Clasing, 62) bittet ihn, sofort weiter nach Lissabon zu fliegen, um Ben (Jörg Rohde, 42) abzuholen, der von den Geschehnissen um Richards (Silvan-Pierre Leirich, 65) Tod nichts mitbekommen hat.
"Er geht davon aus, dass Richard die Herztransplantation gut überstanden hat und auf dem Weg der Besserung ist", sagt Simone.
Gleichzeitig droht Isabelle (Ania Niedieck, 42) ihrem Cousin Kilian (Marc Dumitru, 39): "Wenn Maximilian hier auftaucht, landen die Aufnahmen der Überwachungskamera bei der Polizei." Also die Aufnahmen der Fake-Entführung von Nathalies Baby Diego, mit denen man Maximilian ins Gefängnis bringen wollte. Doch die Beweise hat Kilian in seinem Safe verwahrt. Und den will er nicht öffnen.
Simone spricht zu Richard, der von einem großen Gemälde aus auf den Esstisch blickt. "Tja, Richard, heute ist es so weit. Die ganze Familie kommt zusammen, und wir eröffnen dein Testament. Können wir nur hoffen, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben."
Genau die quittiert Ben mit einem "Ist das euer Ernst?". Denn: Alle Steinkamp-Kinder werden in den Aufsichtsrat von "Steinkamp Sport & Wellness" berufen und sollen gemeinsam entscheiden, wer Richards Nachfolge als Geschäftsführer übernimmt. Innerhalb eines halben Jahres muss eine Entscheidung her. Einstimmig.
Alles was zählt: Daniela bringt ihr ungeborenes Baby in Gefahr
Henning (Stefan Bockelmann, 49) möchte gern allen verkünden, dass Daniela (Berrit Arnold, 55) und er Eltern werden. Doch die bereits im fünften Monat Schwangere zögert, kleidet sich stattdessen lieber in weiten Klamotten.
Zudem spult sie im "Punto d'Amore" einen Dienst nach dem anderen ab, hat immer wieder Rückenschmerzen. Das will sie sich von den Kunden aber nicht anmerken lassen. Einen guten Rat ihrer Stieftochter Lucie (Julia Wiedemann, 30), sich endlich zu schonen, missachtet sie.
Es folgt eine Routineuntersuchung im St. Vinzenz. Dabei wird festgestellt, dass die Nackenfaltendicke des Embryos etwas über der Norm ist. Egal, was weitere Tests ergeben: Daniela und Henning wollen da sein für das Kind, ihr kleines Wunder.
Kurz darauf folgt die Erlösung. "Der PCR weist keinerlei Auffälligkeiten auf", teilt die Frauenärztin mit. Dem Baby geht es gut!
AWZ: Vanessa begeht Fehler als Pflegehelferin
Vanessa (Julia Augustin, 38) nimmt Kilians Angebot an, Pflegekraft im St. Vinzenz zu werden. Die Ärztin muss nach dem Verlust ihrer Approbation also einige Schritte auf der Karriereleiter hinuntergehen.
Sie kann sich nur schwer in ihren deutlich minderwertigeren Job versetzen, überstimmt Ärzte mehrfach. Imani (Féréba Koné, 35) schreitet ein: "Was soll das? Du kannst als Pflegekraft nicht die Anweisung eines Arztes infrage stellen!"
Festzustehen scheint aber, dass Noch-Ehemann Christoph (Lars Korten, 54) ihrer Liebe keine Chance mehr gibt. Er hat sich in Südkorea in seine Affäre verliebt.
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Titelfoto: RTL