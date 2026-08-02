Alles was zählt: "Ihr hattet Sex?"

Essen - Rund um die 5000. Folge, die am Montag ausgestrahlt wird, geht's bei " Alles was zählt " rund. Nicht nur entgleitet Vanessa der Sorgerechtsstreit um Sohn Henry. Auch Isabelle erfährt endlich von Dragans Kind - mit heftigen Auswirkungen.

Vanessa (2.v.l.) kämpft um Sohn Henry (r.). © RTL/Julia Feldhagen

Vanessa (gespielt von Julia Augustin, 38) wundert sich, warum sie an einem Tag gleich mehrfach auf Arne (Max König, 38) trifft, mit dem sie einen One-Night-Stand hatte, nun aber nichts mehr von ihm wissen will.

Doch das Schicksal meint es nicht gut mit ihr. Arne ist nämlich Mitarbeiter des Jugendamts, der zuständig für den Sorgerechtsstreit mit Noch-Ehemann Christoph (Lars Korten, 54) ist.

Arne nimmt Vanessa aber zunächst die Vorbehalte: "Ich kann dir versprechen, dass ich Berufliches und Privates komplett trenne." Als er dann aber schriftlich vermerkt, dass die Familie beobachtet werden müsse, erzählt Vanessa Kilian (Marc Dumitru, 40), was mit Arne lief. "Ihr hattet Sex? Großer Gott, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich doch schon längst reagiert!"

Vanessa geigt Arne später ihre Meinung - sehr ungehalten und lautstark: "Wie kann man so ein Arschloch sein und ein Kind dafür benutzen, sein erbärmliches, jämmerliches Ego aufzupuschen?"

"Ich werde nicht zulassen, dass Sie Frau Steinkamp den Sohn wegnehmen", will Kilian für Vanessa kämpfen. Doch Arnes Negativ-Liste überwiegt: "Viel Glück dabei."