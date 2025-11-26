Fan-Liebling kehrt "Alles was zählt" den Rücken: Das steckt hinter dem Turbo-Abschied
Köln - Und wieder verlässt ein Hauptcharakter den "Alles was zählt"-Cast: Sarah Victoria Schalow kehrt ihrer Rolle als Hanna Kern den Rücken. Das steckt hinter ihrem plötzlichen Ausstieg!
Seit Frühjahr 2023 war die 41-jährige Schauspielerin in der RTL-Daily-Soap zu sehen. Ihre Figur tauchte damals aus dem Nichts auf und entpuppte sich als Halbschwester von Daniela Bremer (gespielt von Berrit Arnold, 54).
Knapp zwei Jahre später endet ihre Geschichte nun. Ganz überraschend kommt das für eingefleischte Fans der Serie aber wohl nicht. Bereits vor einigen Wochen hatte Hanna die Bekanntschaft von Bastian (Gustav Masurek, 36) gemacht.
Der Fotograf und Content Creator bot ihr an, als Barkeeperin auf Ibiza zu arbeiten. Wegen der engen Bindung zu ihrer Familie lehnte die Brünette den Job zuerst ab. Doch Bastian ließ nicht locker - mit Erfolg. Am 1. Dezember läuft die finale Folge mit Hanna.
Leicht fällt Sarah Victoria Schalow der Abschied vom "AWZ"-Set aber natürlich nicht. Im Gegenteil: "Das Team werde ich vermissen. Es ist so ein unfassbar großartiges Team", betont sie im Interview mit RTL.
Sarah Victoria Schalow möchte sich anderen Projekten widmen
Fortan will sich die Schauspielerin aber neuen Herausforderungen widmen. Bei Instagram hat der TV-Star erst vor wenigen Tagen verraten, dass es bereits ein eCasting für eine neue Rolle gegeben hat.
"Früher hab ich mir immer 'ne wahnsinnige Platte gemacht, wenn ich ein eCasting drehen musste. Heute weiß ich, weniger ist mehr! Kenne deine Rolle, den Text, die Szene. Ansonsten reicht ein ruhiger Ort und ein Fenster", erklärt sie im Netz.
Um was für eine Produktion es sich dabei handelt, verriet Schalow nicht. Gut möglich aber, dass sie schon bald in einer anderen Rolle wieder auf die Mattscheibe zurückkehrt. Falls nicht, wird ihr aber sicherlich nicht langweilig. Die 41-Jährige hat "viele Passionen".
Neben der Schauspielerei betreibt die 41-Jährige mit einer Freundin ein kleines Schmuckunternehmen, hat mit ihrem Freund einen True-Crime-Podcast und arbeitet nebenher auch seit zehn Jahren an ihrem ersten Fantasyroman.
Wie es weitergeht, gibt es in den nächsten Tagen bei "Alles was zählt" (AWZ), immer montags bis freitags ab 19.05 Uhr, bei RTL oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+ zu sehen.
Titelfoto: Julia Feldhagen/RTL/dpa