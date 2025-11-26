Fan-Liebling kehrt "Alles was zählt" den Rücken: Das steckt hinter dem Turbo-Abschied

Köln - Und wieder verlässt ein Hauptcharakter den " Alles was zählt "-Cast: Sarah Victoria Schalow kehrt ihrer Rolle als Hanna Kern den Rücken. Das steckt hinter ihrem plötzlichen Ausstieg!

Hanna (Sarah Victoria Schalow) zieht bei "Alles was zählt" mit ihren Barkeeper-Skills die Aufmerksamkeit von Bastian (Gustav Masurek) auf sich. © Julia Feldhagen/RTL/dpa

Seit Frühjahr 2023 war die 41-jährige Schauspielerin in der RTL-Daily-Soap zu sehen. Ihre Figur tauchte damals aus dem Nichts auf und entpuppte sich als Halbschwester von Daniela Bremer (gespielt von Berrit Arnold, 54).

Knapp zwei Jahre später endet ihre Geschichte nun. Ganz überraschend kommt das für eingefleischte Fans der Serie aber wohl nicht. Bereits vor einigen Wochen hatte Hanna die Bekanntschaft von Bastian (Gustav Masurek, 36) gemacht.

Der Fotograf und Content Creator bot ihr an, als Barkeeperin auf Ibiza zu arbeiten. Wegen der engen Bindung zu ihrer Familie lehnte die Brünette den Job zuerst ab. Doch Bastian ließ nicht locker - mit Erfolg. Am 1. Dezember läuft die finale Folge mit Hanna.

Leicht fällt Sarah Victoria Schalow der Abschied vom "AWZ"-Set aber natürlich nicht. Im Gegenteil: "Das Team werde ich vermissen. Es ist so ein unfassbar großartiges Team", betont sie im Interview mit RTL.