Richard denkt bei "Alles was zählt" an den Tod: Dieser Satz ist ganz emotional

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Die Sorge um Richard Steinkamp bestimmt auch die kommende Woche.

Von Nico Zeißler

Essen - Die Sorge um Richard Steinkamp bestimmt auch die kommende Woche bei "Alles was zählt". In der RTL-Soap steht der Familienvater kurz vor der Herz-OP, die allerdings wegen Komplikationen abgebrochen werden muss. Außerdem wird Maximilian von Altenburg von Kilian Reichenbach erpresst. ACHTUNG, SPOILER!

AWZ: Richard Steinkamp bangt vor Herz-OP um sein Leben

Simone sorgt sich um Richard. © RTL/Julia Feldhagen Richard (gespielt von Silvan-Pierre Leirich, 64) sorgt sich um seine Familie, sollte er die anstehende OP nicht überleben. "Die Familie ist das Wichtigste. Nur kann es sein, dass sich ab morgen jemand anderes um die Familie kümmern muss", sagt er zu Ben (Jörg Rohde, 41). Er will, dass sich sein Sohn um den familiären Zusammenhalt der Steinkamps kümmert, sollte Richard etwas zustoßen. Derweil ist das Klinikteam bestens vorbereitet für den Eingriff, vor dem Simone (Tatjana Clasing, 61) Richard Mut zuspricht. "Ich bin froh, dass du bei mir bist", freut sich ihr Noch-Ehemann. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Nathalie fassungslos, was sie in ihrer Handtasche findet Mitten im Eingriff kommt Vanessa (Julia Augustin, 38) auf den Flur gelaufen - mit versteinerter Miene. "Wir mussten die OP abbrechen", beginnt die Kardiologin ihre Erklärung. "Papas Kreislauf ist immer wieder weggesackt und wir hatten Schwierigkeiten, ihn wiederzuholen."

Vanessa hat schlimme Neuigkeiten. © RTL/Julia Feldhagen

Alles was zählt: "Glaubst du, ich bekomme nicht mit, dass du mir etwas verheimlichst?"

Vanessa (l.) erklärt, warum die OP abgebrochen werden musste. © RTL/Julia Feldhagen Richards Körper ist zu geschwächt. Simone wundert sich, dass die OP dann überhaupt erlaubt wurde. Dr. Patricia Bühler (Jennifer Ehnert, 53) versichert: "Die Voruntersuchungen waren unbedenklich!" Richard wacht wenig später aus der Narkose auf. Ein gutes Zeichen. Allerdings bleibt offen, was die Ärzte bei der Operation übersehen haben könnten. Ihnen läuft die Zeit davon. Und Simone merkt, dass sich ihre Tochter komisch verhält: "Glaubst du allen Ernstes, ich bekomme nicht mit, dass du mir etwas verheimlichst?" Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Drama um Richard! "Nur noch eine Frage der Zeit ..." Vanessa habe krampfhaft einen Grund für Richards Kreislaufprobleme während der OP gesucht - ohne Erfolg. Vermerkt sie im Bericht, dass er zu schwach war, habe er keine Chance mehr auf ein Spenderherz. Letzter Ausweg: Der Bericht muss gefälscht werden. "Wenn ich das nicht mache, stirbt Papa!" Setzt Vanessa ihre Karriere für das Leben ihres Vaters aufs Spiel? Eine unfassbar schwere Entscheidung.

Hofft auf ein Happy End für und mit ihrem Noch-Ehemann: Simone. © RTL/Julia Feldhagen

AWZ: Kilian Reichenbach erpresst Maximilian von Altenburg

Kilian ... © RTL Maximilian (Francisco Medina, 48) ist hin- und hergerissen. Einerseits freut er sich, dass seine Zwillingsschwester Gabriella (Bianca Hein, 50) und Ben über beide Ohren verliebt ineinander sind. Andererseits würde er gern Bens Chefposition im Zentrum einnehmen. Außerdem wird er aktuell - oh Wunder - von Kilian (Marc Dumitru, 39) erpresst, der herausgefunden hatte, dass Valea (Antonia Kolano, 19) einen GPS-Tracker in Nathalies (Amrei Haardt, 36) Handtasche gesteckt hat, um zu suggerieren, dass ihr Freund Matteo (Riccardo Angelini, 44) sie überwacht. Dafür, dass diese Aktion nicht auffliegt, verlangt Kilian von Maximilian, dass dieser sich um die Trennung von Gabriella und Ben kümmern soll, damit Kilian freie Bahn bei der Tennislehrerin hat. Maximilian lässt seine argentinischen Kontakte spielen, die einen Vorwand finden, Gabriella nach Buenos Aires zu locken - weg von Ben. Und das mit Erfolg!

... erpresst Maximilian. © RTL