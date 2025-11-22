Alles was zählt: Kurz vorm Knast geht Ben endlich ein Licht auf

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Simone Steinkamp sieht sich gezwungen, aus dem mutmaßlichen Subventionsbetrug Konsequenzen zu ziehen

Von Nico Zeißler

Essen - Simone Steinkamp sieht sich bei "Alles was zählt" gezwungen, aus dem mutmaßlichen Subventionsbetrug Konsequenzen zu ziehen, stößt dabei aber auch Maximilian von Altenburg vor den Kopf. ACHTUNG, SPOILER!

AWZ: Ben Steinkamp misslingt, seine Unschuld zu beweisen

Simone hat Angst um ihr Zentrum. © RTL/Julia Feldhagen "Das ist eine Intrige gegen mich", behauptet Ben (gespielt von Jörg Rohde, 41) gegenüber Simone (Tatjana Clasing, 61). Die kann nicht fassen, was ihrem Stiefsohn da vorgeworfen wird. Er muss dem Stadtrat beweisen, dass er Fördergelder nicht missbräuchlich verwendet hat. "Wenn ich das nicht mache, werde ich wegen Subventionsbetrug ins Gefängnis gehen", macht er den Ernst der Lage klar. Ben glaubt an eine Racheaktion von Kilian (Marc Dumitru, 39), weil er dessen Betrug an der Privatstation im St.-Vinzenz-Krankenhaus aufgedeckt hatte. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Beziehung von Ben und Gabriella wird öffentlich - mit schlimmen Folgen für die Steinkamps Ganz klar ist: Ben hat alle Transaktionen unterschrieben - auch die, die ihm gerade zum Verhängnis werden. Ihm geht jetzt ein Licht auf, als er seinem vermeintlichen Vertrauten Maximilian (Francisco Medina, 48) in die Augen blickt: "Er hat mir zugearbeitet. Er hat mir einen ganzen Stapel Papiere auf den Schreibtisch gelegt, die ich einfach unterschrieben hab'."

Kilians und Maximilians Plan geht nicht zu 100 Prozent auf. © RTL/Julia Feldhagen

Alles was zählt: Simone Steinkamp setzt Ben beruflich vor die Tür

Gabriella erfährt von Maximilian, was in ihrer Abwesenheit passiert ist. © RTL/Sebastian Meyer Maximilian gaukelt vor, nicht an seine Abfindung für den Verkauf der südamerikanischen Tacla-Plantagen zu kommen. Mit den 100.000 Euro wollte er Ben angeblich aus der Patsche helfen. Er bemerkt, dass sein Stiefbruder ihn verdächtigt. "Scheiße, das ist nicht gut", muss Kilian feststellen. Simone sieht sich gezwungen, Ben von seinem Geschäftsführer-Posten im Zentrum zu entbinden: "Mir blieb nichts anderes übrig!" Das freut zwar Maximilian vorerst, der diese Stelle haben will. Doch seine Mutter ist es, die die Geschäfte nun wieder eigenständig leiten will. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: "Glaubst du, ich bekomme nicht mit, dass du mir etwas verheimlichst?" Die Beweise seien eindeutig. Ben, der noch nie so ausgerastet ist, brüllt seine Stiefmutter an: "Die Beweise sind manipuliert!" Auch mit Freundin Gabriella (Bianca Hein, 50) bekommt er sich in die Haare, weil sie enttäuscht ist, dass Ben nicht um seine Unschuld kämpft: "Du bist bequem oder feige!" Und dann verschwindet auch noch Sohn Nils ...

Gabriella ist sauer, dass Ben quasi kampflos seinen Posten räumt. © RTL/Sebastian Meyer

Alles was zählt: Nele Jung setzt sich wieder gegen Joana Perez durch

Joana (l.) bringt Nele ein Massagegerät vorbei. © RTL/Julia Feldhagen Unterdessen freuen sich Joana (Josephine Martz, 25) und Nele (Maria Müller, 23) über die Möglichkeit, von Tennis-Superstar Sabine Lisicki (36) trainiert zu werden. Allerdings ist die Kapazität im Trainingslager begrenzt, nur eine der Sportlerinnen darf mitfahren. "Ich will die schicken, die am meisten von diesem Intensiv-Training profitiert", sagt Deniz (Igor Dolgatschew, 41), der daher Nele bevorzugt. Der Fairness halber soll es aber ein Match zwischen den Teampartnerinnen geben. Nele und Joana wollen trotz aller Konkurrenz Freundinnen bleiben. Als Nele aber den Platz im Trainingscamp bekommt, schläft Joana das Gesicht ein. Sie findet Deniz' und Elias' (Robin Schick, 31) Entscheidung unfair und sieht ihre Chance schwinden, in die Top 100 einzusteigen. Joana motzt ihre Freundin an: "Ich hätte dich gestern in Grund und Boden spielen sollen." Sie verlangt, dass Nele ihr den Platz überlässt. Ob sie dem nachkommt, um die Freundschaft zu retten?

Deniz (2.v.r.) und Elias wollen, schicken Nele (l.) ins Trainingslager. © RTL/Julia Feldhagen