Vom Dschungel in den RTL-Kosmos: Er ist der Neue bei "Alles was zählt"

Köln - In der RTL-Vorabendserie " Alles was zählt " gibt es ein neues Gesicht: Leif Lunburg schlüpft in die Rolle des "Lennox Fischer". Völliges Neuland ist die große Bühne für den 23-Jährigen aber nicht!

Nachwuchsschauspieler Leif Lunburg (23) wird ein Teil der "Alles was zählt"-Familie. © Instagram/leiflunburg (Screenshot)

Von 2011 bis 2013 mimte er in Hamburg den kindlichen Titelhelden im Disney-Musical "Tarzan". Eine Erfahrung, die ihn sehr prägte. "Da habe ich mich ein bisschen in Schauspiel, Gesang und Tanz verliebt", erklärt Lunburg in einem RTL-Interview.

Seinen Mut und sein Selbstbewusstsein hat er also bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die gleiche Energie wie auf der Bühne möchte der 23-Jährige jetzt auch vor die Kamera transferieren. Seine Kollegen am "AWZ"-Set dürfen sich also freuen.

In der Serie wird Lunburg einen 17 Jahre alten, talentierten Kickboxer verkörpern, dessen Leben alles andere als geradlinig verläuft. Als seine Mutter eine Beziehung mit seinem Kickboxtrainer anfängt, wendet sich für Lennox das Blatt.

Sein potenzieller Stiefvater ist gewalttätig und es kommt immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen. Irgendwann eskaliert die Situation und Lennox fliegt von zu Hause raus. Anschließend lebt der Teenager auf der Straße.