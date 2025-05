Alles was zählt: Totschlag?! "Was sollte sie auch anderes tun, als die Dämonin loszuwerden"

Essen - Simone Steinkamp versucht bei " Alles was zählt " alles, um bei irgendeinem Familienteil wieder einen Fuß in die zugeknallte Tür zu bekommen. Bei Tochter Jennifer blitzt sie immer wieder ab. Und Deniz Öztürks Gefühle gegenüber seiner Läuferin Charlie Beer nehmen intensive Züge an.

Jenny findet Kilians Strategie super. © RTL

Kilian (gespielt von Marc Dumitru, 39) vermutet, dass die Staatsanwaltschaft im Prozess gegen Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 43) auf Eifersucht als Tatmotiv abstellen werde und sie Justus' Tod billigend in Kauf genommen habe. Das würde auf fahrlässige Tötung oder Totschlag hinauslaufen.

Dass sich Simone (Tatjana Clasing, 61) und Jenny am Tisch derart ankeifen, gefällt dem Anwalt, der daraus die Verteidigungsstrategie ableitet.

Simone habe ihre Tochter ein Leben lang getriezt und schikaniert. "In ihrer Verzweiflung, bedingt durch ihre traumatischen Erlebnisse in der Vergangenheit, hat sie am Ende sogar die Halle angezündet. Was solle sie auch anderes tun, als die Dämonin endlich loszuwerden?!"



Simone wolle diesen Weg nicht mitgehen. Immerhin würde der Jenny aber vor Gericht vermutlich zugutekommen.