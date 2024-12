Nach drei Jahren: Überraschendes Ehe-Aus bei "Alles was zählt"-Star!

Nettetal - Satte 34 Jahre trennen den ehemaligen " Alles was zählt "-Star Tom Barcal (60) und seine Frau Stefanie Black (26). Nach drei Jahren Ehe ist jetzt allerdings alles Aus! Der Schauspieler hat nun den Grund verraten.

Tom Barcal (60) und seine Noch-Frau Stefanie Black (26, nicht im Bild) haben sich nach drei Jahren Ehe getrennt. © Instagram/tombarcalofficial (Screenshot)

"Wir haben gemerkt, dass der Altersunterschied doch zu groß ist", erklärt der 60-Jährige gegenüber BILD.

So seien die 34 Jahre im Laufe der Beziehung immer mehr zum Problem geworden. Denn: Seine Einstellung zum Leben habe sich nicht geändert, aber seine Frau habe sich doch noch anders entwickelt. "Aber in dem Alter ist es normal", führt er weiter aus.

Schon Anfang des Jahres zeichnete sich Ärger ab. Denn die gebürtige Engländerin möchte noch Kinder haben, während der bei "AWZ" als Marc "Keule" Schneider bekannt gewordenen Schauspieler schon Sohn Marvin (28) hat.

"Mein Wunsch, Mutter zu werden, ist sehr groß. Ihm ist das nicht so wichtig, weil er schon Vater ist und die Erfahrung schon machen durfte", so die Sängerin damals in der VOX-Doku "Wo die Liebe hinfällt".

Und auch jetzt ist das Thema Kinder kriegen wieder zu einem Streitpunkt geworden.