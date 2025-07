Alles was zählt: OP-Drama um Valea

Essen - Komplikationen bei der Operation von Valea Borazio überschatten die neue Woche bei " Alles was zählt ". Insbesondere Dr. Johannes Hagedorn spinnt wieder ungeheuerliche Fäden.

Doch Vanessa (Julia Augustin, 37) möchte sich eine zweite Meinung von Imani (Féréba Koné, 35) einholen. Die wiederum hält eine OP nicht für die beste Variante, das Schlüsselbein würde auch so verheilen.

Die Sorge um Valea wächst. © RTL/Julia Feldhagen

Vanessa tauscht Johannes mit Imani aus, die ihr attestieren soll. Das schmeckt dem Arzt gar nicht, der während der OP das Kontrastmittel wieder als Allergie in die Akte einträgt.

Er stellt sich in den Operationssaal und gibt sich überrascht, als Valea plötzlich Ausschlag bekommt. Johannes klagt Vanessa und Imani an, ihr das Kontrastmittel verabreicht zu haben, obwohl sie allergisch ist. Die beiden Frauen können nicht glauben, diesen Eintrag übersehen zu haben.

Die Eiskunstläuferin erleidet einen Herzstillstand, muss wiederbelebt werden. Nach mehreren Versuchen gelingt die Reanimation. Sie wird in ein künstliches Koma versetzt.

Jetzt wird auch klar, was Johannes wollte: Vanessa einen schlimmen Behandlungsfehler in die Schuhe schieben, um sie loszuwerden. Kilian (Marc Dumitru, 39) ist fassungslos, was der Mediziner fabriziert hat. Dennoch beurlaubt er Vanessa, bis das Thema geklärt ist.