Paukenschlag bei "Alles was zählt": Zwei Fan-Lieblinge steigen aus

Köln - Chiara (Alexandra Fonsatti, 31) und Ava (Laura Egger, 35) gehören bei " Alles was zählt " zu den Fan-Lieblingen. In der Soap läuten bald die Hochzeitsglocken und das Paar wird sich das Jawort geben. Doch dann ist bald auch schon Schluss für die beiden.

Laura Egger (35, l.) und Alexandra Fonsatti (31) steigen bei "Alles was zählt" aus. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/laura_egger_, Screenshot/Instagram/alexandrafonsatti

Denn wie RTL jetzt auf der offiziellen Instagram-Seite der Serie verkündet hat, werden Alexandra und Laura aus der beliebten TV-Serie aussteigen.

"Hi ihr Lieben! Für Ava und Chiara hört die Zeit bei 'Alles was zählt' jetzt auf. Ich habe mich entschieden, einen neuen Weg einzuschlagen, neue Dinge auszuprobieren, zu neuen Ufern aufzubrechen und freue mich sehr auf alles, was auf mich wartet", erklärt die 35-Jährige in einem Clip den treuen "AWZ"-Fans.

Deshalb wolle sie sich bei den Anhängern bedanken, für alles, was diese ihr gegeben haben. "Für das Selbstbewusstsein und die Liebe, die ihr mir hier gelassen habt und mich damit gestärkt habt, für alles, was in meiner Zukunft liegt", führt Laura weiter aus.

Und auch Alexandra wird die RTL-Sendung verlassen. "Also ich würde gerne einfach mal danke sagen: Danke für euren Support, danke, dass ihr mich all die Jahre begleitet habt, dass ihr mir und meiner Figur immer wieder eine Chance gegeben habt", so die 31-jährige Deutsch-Italienerin.

Vor allem über den Support bei all ihren Chiara-Storys sowie in ihren Liebes-Storys habe sie sich sehr gefreut.