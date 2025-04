Schock-Beichte: "Alles was zählt"-Star hat Morddrohung erhalten

Wegen ihrer Rolle als intrigante Isabelle Reichenbach bei der RTL-Soap "Alles was zählt" hat Schauspielerin Ania Niedieck einst eine Morddrohung erhalten.

Von Jonas Reihl

Essen/Köln - Schauspielerin Ania Niedieck (41) ist so etwas wie die böse Königin bei "Alles was zählt": Seit ihrem ersten Auftritt in Essen sorgt sie als intrigante Isabelle Reichenbach für jede Menge Drama.

Ania Niedieck (41) feierte ihre "Alles was zählt"-Premiere im April 2010. © RTL / Julia Feldhagen Genau das hat ihr allerdings zu Beginn ihrer "AWZ"-Zeit jede Menge Ärger eingebracht. "Der Einstieg war alles andere als leicht", verrät Ania beim "AWZ-Hobby-Talk" auf dem YouTube-Kanal von RTL und ergänzt: "Wenn man als Antagonistin eingestellt wird, ist das [...] total schwer, weil die Fans einen hassen. Die finden dich doof, du sollst wieder verschwinden." Die Wut der Zuschauerinnen und Zuschauer ging dabei anfangs sogar weit über bloße Kritik an der Schauspielerin hinaus. So berichtet die 41-Jährige etwa, dass sie einst sogar via Facebook eine Morddrohung wegen ihrer Rolle erhalten habe. "Da hat jemand geschrieben: 'Ich weiß, wo du wohnst. Pass auf bei jedem Auto, das an dir vorbeifährt!'", erzählt die Mutter zweier Töchter.

Ania Niedieck liebt es, "AWZ"-Bösewicht zu sein: "Eine böse Rolle zu spielen, ist einfach ein Geschenk!"