Sie verdreht den Männern bei "Alles was zählt" den Kopf: GNTM-Model Taynara Wolf übernimmt Gastrolle

Essen - Hoher Besuch bei " Alles was zählt "! Eine ehemalige " Germany's Next Topmodel "-Kandidatin tritt vor die Kamera und sorgt für einen imposanten Auftritt während einer Fashion Show.

Bei dem Neuzugang handelt es sich um Ex-"GNTM"-Model Taynara Wolf (26). In ihrer Gastrolle schlüpft sie in die Rolle des schönen Models Zoe Clark, das für eine Catwalk Show im "Prunkwerk" gebucht wird.

In ihrer Vergangenheit spielte Taynara Wolf (26) in vielen deutschen Serien und Filmen mit. © Picture Puzzle Medien/Alles was zählt

2016 nahm die Offenbacherin an der elften Staffel der Model-Castingshow um Heidi Klum (50) teil. Damals war sie einer der Publikumslieblinge und schaffte es bis ins Finale.

Generell liebt die 26-Jährige das Spielen und Auftreten vor der Kamera. Zudem gibt die studierte Schauspielerin seit vielen Jahren Tanztraining.

Ihr Schauspieldebüt gab sie 2017 in der Sat.1-Serie "Einstein". In dem Actionthriller "Breakdown Forest - Reise in den Abgrund" war sie 2019 an der Seite von Martin Semmelrogge (67) und Ralf Richter (65) zu sehen. Wenig später folgten Auftritte bei der "SOKO München", in "Der Lehrer", bei "Alles oder nichts" oder im "Tatort - Das Monster von Kassel".

Über ihre neue Rolle freut sich Taynara trotz ihrer Erfahrung dennoch: "Ich spiele ein selbstbewusstes Model: Sehr professionell, aber auch direkt, sie hat keine Scheu davor, sich das zu nehmen, was sie will." In ihrer Rolle flirte das Model gern und setze ihre Reize gekonnt ein - auch gegen einen One-Night-Stand habe sie nichts einzuwenden.

"Ich musste beim Lesen der Drehbücher grinsen, denn privat bin ich ganz anders. Ich komme schon schnell ins Gespräch, aber ich bin nicht gut im Flirten. Wenn ich jemanden gut finde, bin ich eher schüchtern als direkt", erklärt die Schauspielerin.

Ihr Gastauftritt wird vom 16. bis 23. August jeweils um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt.