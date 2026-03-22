AWZ: "Ich vertrete den Sexual-Straftäter, der sich an deiner Tochter vergriffen hat"

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Obwohl Simone Steinkamp geschmeichelt von Richards Annäherungsversuchen ist, gibt sie ihrem Noch-Ehemann einen Korb.

Von Nico Zeißler

Essen - Obwohl Simone Steinkamp bei "Alles was zählt" geschmeichelt von Richards Annäherungsversuchen ist, gibt sie ihrem Noch-Ehemann einen Korb. Außerdem hat Deniz Öztürk Post von der Staatsanwaltschaft bekommen. Und Matteo Borazio scheint sich endgültig entschieden zu haben.

Alles was zählt: Simone Steinkamp gibt Richard einen Korb

Simone tanzt im Steinkamp-Zentrum. © RTL Simone (gespielt von Tatjana Clasing, 62) tanzt zu Miley Cyrus' "Flowers" ausgelassen auf dem Parkett, blendet in diesen wenigen Minuten alles um sie herum aus. Auch, dass Richard (Silvan-Pierre Leirich, 65) sie beobachtet. Ihr Ex-Mann ist begeistert von der Leichtigkeit seiner jahrzehntelangen Partnerin und lädt sie auf einen Drink an der Bar ein. Simone ist überrascht, freut sich aber sichtlich. Richard schlägt ihr sogar vor, das Date zu wiederholen. "Von mir aus können wir uns sofort in den Flieger setzen und nach Paris fliegen", sprudelt es euphorisch aus ihm heraus. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Nackter Deniz steigt zu Joana unter die Dusche Sie lehnt ab, wolle sich auf die Austragung des Rhein-Ruhr-Cups konzentrieren. Später will sie mit Deniz (Igor Dolgatschew, 42) eine Erklärung ausarbeiten, weshalb der Trainer nicht bei dem Wettbewerb dabei ist. Zuvor hatte es einen schmutzigen Presseartikel über angebliche sexuelle Übergriffe an seinen Läuferinnen gegeben.

Vollkommen ausgelassen flitzt sie übers Parkett. © RTL

Schaut seiner Ex-Frau zu und schwelgt in Erinnerungen: Richard. © RTL

Alles was zählt: Kilian Reichenbach stellt sich mit Mandat gegen Gabriella Perez

Deniz braucht einen Anwalt. © RTL Deniz hat eine Vorladung der Polizei bekommen. Er möchte, dass ihn Kilian (Marc Dumitru, 39) juristisch vertritt. Der würde mit dem Mandat mit den Interessen seiner Geliebten Gabriella (Bianca Hein, 50) kollidieren, deren Tochter Joana (Josephine Martz, 25) als Geschädigte im Verfahren gilt. Gleichzeitig kommen sich Gabriella und Kilian wieder näher, die eigentlich eine Beziehungspause eingelegt hatten. Gabriella ist stinksauer, als sie erfährt, dass Kilian Deniz verteidigen will. Er habe es ihr beim Dinner sagen wollen, so der Anwalt. Nur wie hätte er es ihr sagen wollen, fragt sich Gabriella. "Ach übrigens, ich vertrete den Sexualstraftäter, der sich an deiner Tochter vergriffen hat, aber das ist doch sicher kein Problem für dich. So?" Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Simone fassungslos! "Sag mal, spinnst du?" Auch der Beschuldigte habe das Recht auf einen fairen Prozess, sagt Kilian. Und bringt seine Geliebte so erst richtig auf die Palme.

Gabriella ist fassungslos, dass ausgerechnet Kilian Deniz (r.) vertreten soll. © RTL

Kilian kann Gabriella nicht beruhigen. © RTL

AWZ: Matteo Borazio lehnt Liebes-Comeback mit Nathalie von Altenburg ab

Matteo freut sich über eine Zukunft mit Emma und Valea. © RTL/Julia Feldhagen Nathalie (Amrei Haardt, 36) fragt Matteo (Riccardo Angelini, 44), ob er nicht glaube, dass ihre Liebe noch eine Chance habe. Der Inhaber des "Punto d'Amore" wird deutlich: "Ich hab mich entschieden. Ich kann mit Emma und Valea endlich die Familie sein, die ich immer sein wollte." Seiner Partnerin Emma (Luisa Binger, 35) versichert er erneut seine Liebe: "Ich freue mich, dich bald ganz offiziell meine Frau nennen zu dürfen." Anlass für Valeas (Antonia Kolano, 20) Mutter, Nathalie aufzusuchen und ihr einen saftigen Satz reinzudrücken: "Wenn du mal wieder Hilfe brauchst: Matteo hat jetzt eine Familie, um die er sich kümmern muss."

Nathalie will das endgültige Beziehungsaus mit Matteo nicht hinnehmen. © RTL

Emma hofft, dass Matteo sie heiraten möchte. © RTL