Alles was zählt: Wilde Szene! Nathalie hat Sex mit IHM
Essen - Zwischen Vanessa Steinkamp, Imani Okana und Jan Köster ist die Situation bei "Alles was zählt" angespannt. Es geht weiterhin um ein Spenderherz für Vanessas Papa Richard. Derweil feiern Nathalie und Maximilian von Altenburg ein Liebescomeback, das nicht allen gefällt.
ACHTUNG, SPOILER!
AWZ: Jan Köster und Imani Okana sind enttäuscht von Vanessa Steinkamp
Jan (gespielt von Daniel Noah, 38) setzt Vanessa (Julia Augustin, 38) in Kenntnis, dass er weiß, dass sie den Krebskranken als perfekten Spender seines Herzens für ihren Vater Richard (Silvan-Pierre Leirich, 64) auserkoren hat.
Dass sie ihm unter einem Vorwand Blut abgenommen hatte, um zu testen, ob die Männer kompatibel sind, bezeichnet er als "Körperverletzung".
Er gibt zu bedenken, dass es zu einer üblen Situation kommen könnte. "Willst du mir jetzt die ganze Zeit hinterherlaufen, warten, bis ich sterbe, und mir dann mein Herz rausoperieren?" Jan regt sich so sehr auf, dass sein Kopf zu stechen beginnt, er umkippt und sich eine blutende Wunde zufügt.
Vanessa "zögert eine Sekunde, ihm zu helfen", weil sie weiß, dass sein Tod auch das Überleben ihres Papas bedeuten könnte. Imani (Féréba Koné, 35) findet "weiterhin scheiße", was Vanessa abgezogen hat, "aber ich kann dich auch verstehen".
Später verabschiedet sich Jan mit einem kryptischen Satz von Vanessa, bevor er mit Imani in den Urlaub verreist. Was meint er damit?
Alles was zählt: Matteo Borazio kämpft vergebens - Nathalie und Maximilian landen im Bett
Nathalie (Amrei Haardt, 36) zieht ihre Kündigung im "Punto d'Amore" zurück, will weiterhin mit ihrem Ex Matteo (Riccardo Angelini, 43) zusammenarbeiten. "Ich gebe mich nicht kampflos geschlagen", kündigt er an, will sie emotional zurückgewinnen.
Das dürfte Nebenbuhler Maximilian (Francisco Medina, 48) überhaupt nicht gefallen, der seine Ex-Frau ebenfalls zurückhaben will.
Er muss zudem dafür sorgen, Matteos Tochter Valea (Antonia Kolano, 19) weiter mit angeblichen Infos zu ihrer verschollenen Mutter Emma Stewart hinzuhalten. Sie hatte Maximilian geholfen, dass Nathalie skeptisch gegenüber Matteo wird, damit er freie Bahn bei ihr hat.
Nathalie und Maximilian landen noch am selben Abend im Bett und sie entscheidet sich sogar, mit Diego bei ihm einzuziehen. Isabelle (Ania Niedieck, 42) will ihrer Cousine das Comeback ausreden, appelliert an ihren Verstand - vergebens.
AWZ: Joana Perez neidisch auf Nele Jung, dann folgt Rolle rückwärts
Nele (Maria Müller, 23) versucht, die Freundschaft zu Joana (Josephine Martz, 25) zu retten. Im Gegensatz zu ihr darf Nele nämlich am Workshop mit Tennis-Superstar Sabine Lisicki teilnehmen.
Dann aber schaltet sich Gabriella (Bianca Hein, 50) ein und sorgt dafür, dass doch ihre Tochter das Trainingscamp besucht. Joana wird nicht nur ausgeladen, sie muss sogar das Förderprogramm des Steinkamp-Zentrums verlassen - genau wie Lennox (Leif Lunburg, 23).
"Wir können das wirtschaftlich im Moment nicht stemmen", muss Deniz eingestehen. Die Stadt habe Mittel für Förderprogramm gestrichen bekommen.
Die glückliche Joana ist plötzlich wie ausgewechselt, setzt sich für Nele ein - doch die schmollt nun, nehme den Konkurrenzkampf an. Ohne finanzielle Mittel ist das aber schwierig ...
Wie es weitergeht, gibt es in den nächsten Tagen bei "Alles was zählt" (AWZ), immer montags bis freitags ab 19.05 Uhr, bei RTL oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+ zu sehen.