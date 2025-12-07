Alles was zählt: Wilde Szene! Nathalie hat Sex mit IHM

Essen - Zwischen Vanessa Steinkamp, Imani Okana und Jan Köster ist die Situation bei " Alles was zählt " angespannt. Es geht weiterhin um ein Spenderherz für Vanessas Papa Richard. Derweil feiern Nathalie und Maximilian von Altenburg ein Liebescomeback, das nicht allen gefällt.

Jan erleidet im Streit mit Vanessa einen Schwächeanfall. © RTL

Jan (gespielt von Daniel Noah, 38) setzt Vanessa (Julia Augustin, 38) in Kenntnis, dass er weiß, dass sie den Krebskranken als perfekten Spender seines Herzens für ihren Vater Richard (Silvan-Pierre Leirich, 64) auserkoren hat.

Dass sie ihm unter einem Vorwand Blut abgenommen hatte, um zu testen, ob die Männer kompatibel sind, bezeichnet er als "Körperverletzung".

Er gibt zu bedenken, dass es zu einer üblen Situation kommen könnte. "Willst du mir jetzt die ganze Zeit hinterherlaufen, warten, bis ich sterbe, und mir dann mein Herz rausoperieren?" Jan regt sich so sehr auf, dass sein Kopf zu stechen beginnt, er umkippt und sich eine blutende Wunde zufügt.

Vanessa "zögert eine Sekunde, ihm zu helfen", weil sie weiß, dass sein Tod auch das Überleben ihres Papas bedeuten könnte. Imani (Féréba Koné, 35) findet "weiterhin scheiße", was Vanessa abgezogen hat, "aber ich kann dich auch verstehen".

Später verabschiedet sich Jan mit einem kryptischen Satz von Vanessa, bevor er mit Imani in den Urlaub verreist. Was meint er damit?