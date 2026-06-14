Alles was zählt: Ultraschall-Knall! Daniela (50) ist schwanger
Essen - Diese Schwangerschaft hat wirklich niemand für möglich gehalten! Bei "Alles was zählt" bekommt Daniela völlig überraschend die Nachricht, ein Baby in sich zu tragen. Derweil erfährt Vanessa Trauriges von Christoph.
ACHTUNG, SPOILER!
AWZ: Daniela kippt um - und ist schwanger!
Henning (gespielt von Stefan Bockelmann, 49) kann einfach nicht verstehen, warum Daniela (Berrit Arnold, 55) keine Auszeit und mit ihm verreisen will.
In ihrer ganzen Verantwortung und Überarbeitung im "Punto d'Amore" erleidet Daniela einen Schwächeanfall. Imani (Féréba Koné, 35) untersucht die Frau per Ultraschall. "Die Nieren sehen gut aus, Leber ist auch in Ordnung", sagt die Ärztin, bevor sie vor Verwunderung stockt und ergänzt: "Ein Herzschlag. Daniela, du bist schwanger!"
Sie befinde sich bereits im fünften Monat, die Hälfte der Schwangerschaft sei also vorüber. Henning ungläubig: "Wie kann das sein, du musst doch was gemerkt haben?!"
Der werdende Papa geht sofort in die Planung fürs Baby über, doch die in der RTL-Soap 50-jährige Daniela bremst ihn abrupt: "Wir können kein Kind kriegen. Ich hab viel zu viel zu tun und wir sind zu alt!"
Vor allem ihre Vergangenheit, in der sie keine gute Mutter war, lässt Daniela zweifeln. Doch sie freundet sich mehr und mehr mit dem Gedanken an, das Baby zu bekommen.
Alles was zählt: Vanessa und Christoph sind getrennt
Vanessa (Julia Augustin, 38) will ihre Approbation als Ärztin zurück. Schwierig, weil sie bei Richards (Silvan-Pierre Leirich, 65) illegaler Herz-Transplantation gegen das Berufsrecht verstoßen hatte. Nun muss das Verwaltungsgericht entscheiden.
Ihrer Freundin Imani schüttet sie zudem ihr Herz über den Seitensprung ihres Ehemannes aus: "Christoph hat 'ne andere geb*mst, während ich um das Leben meines Vaters gekämpft ab – Arschloch! Wie soll ich zu dem zurückgehen?"
Die Beziehungsprobleme dürfe der gemeinsame Sohn keinesfalls mitbekommen. Doch Henry steht im Türrahmen und hört alles mit. Er versteht nicht, warum die Situation bei seinen Eltern so schlecht ist: "Wenn ich was Blödes mache und du schimpfst, dann verstehen wir uns doch auch wieder?"
Simone (Tatjana Clasing, 62) kommt von ihrer Auszeit aus Griechenland zurück und erfährt, dass sich Vanessa und Christoph in Trennung befinden. Dann folgt sogar Christophs endgültiger Schlussstrich – per Textnachricht.
Neue Folgen "Alles was zählt" (AWZ) laufen in der kommenden Woche von Montag bis Freitag ab 19.05 Uhr bei RTL – oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+.
Titelfoto: RTL