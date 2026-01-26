Alles was zählt: "Oder du vögelst einfach den Trainer"

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Vanessa möchte die Konsequenzen aufgrund der bevorzugten Herztransplantation tragen, doch ihr Vater hat andere Vorstellungen.

Von Nico Zeißler

Essen - Vanessa möchte die Konsequenzen aufgrund der bevorzugten Herztransplantation bei "Alles was zählt" tragen, doch ihr Vater hat andere Vorstellungen. Und Maximilian von Altenburg entführt seinen Sohn Diego. ACHTUNG, SPOILER!

Alles was zählt: Vanessa Steinkamp drohen mehrere Jahre Gefängnis

Vanessa ist in U-Haft. © RTL/Julia Feldhagen Vanessa (gespielt von Julia Augustin, 38) sitzt in U-Haft, nachdem sie sich nach der Herztransplantation selbst angezeigt hatte und jetzt voll geständig zeigt. Sie will einen fairen Prozess, obwohl Simone (Tatjana Clasing, 61) versuchen will, einen ihr bekannten Richter zu engagieren. Vanessa lehnt das strikt ab. Nach einer Aussage bei der zuständigen Staatsanwältin sagt diese: "Hier liegt eine gravierende Straftat und keine wetterbedingte Ermessensentscheidung vor!" Sie rechnet ihr vor, dass sie mindestens drei Jahre, bei gleichzeitiger Feststellung einer fahrlässigen Tötung gar sieben Jahre ins Gefängnis wandern könnte. Weil sich Papa Richard (Silvan-Pierre Leirich, 65) entgegen der Absprache doch einschaltet und seine Kontakte spielen lässt, erhält Vanessa eine vorzeitige Haftverschonung, kann deshalb bei der Beerdigung von Jan (Daniel Noah, 38) dabei sein. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Chloroform und Kinderkleidung - Maximilian plant Irres Nur mit viel Überzeugungskraft kann Vanessa Imani (Féréba Koné, 35) dazu bringen, die Wald-Beerdigung zu begleiten. Sie ist diejenige, die die Urne zu Grabe trägt. Imani sieht auf dem Friedhof plötzlich Jan in einer Entfernung. Sie ist fest überzeugt, dass er es war. Aber ist es nur Einbildung gewesen? Oder wer hat sich so schnell wieder aus dem Staub gemacht?

Große Trauer an Jans Grab. © RTL/Julia Feldhagen

Scheinbar taucht Jan nach seiner eigenen Beerdigung auf dem Friedhof auf. © RTL/Julia Feldhagen

Alles was zählt: Maximilian von Altenburg entführt Sohn Diego

Maximilian betäubt Isabelle. © RTL Aufgrund seines in Diegos Kuscheltier versteckten Trackers weiß Maximilian (Francisco Medina, 48) genau, wo sich sein Sohn mit Tante Isabelle (Ania Niedieck, 42) gerade befindet. Als die Blondine das GPS-Gerät findet, wird sie schon von Maximilian überwältigt und mit einem Chloroform getränkten Tuch betäubt. Er legt Isabelle auf eine Bank und verschwindet mit Diego im Kinderwagen. Am Zentrum läuft ihm Gabriella (Bianca Hein, 50) in die Arme, die den kleinen Jungen auf dem Rücksitz des Autos sieht: "Bist du wahnsinnig geworden? Du entführst dein Kind?" Als Nathalie (Amrei Haardt, 36) das mitbekommt, flippt sie aus: "Mein Kind ist weg!" Plötzlich aber steht Diego in seinem Kinderwagen vor der Wohnung. Gabrielles Zureden hat offenbar Wirkung gezeigt. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Abschied auf Video! Das sind Richards letzte Worte Nun nähern sich scheinbar auch Nathalie und Matteo (Riccardo Angelini, 43) wieder an. Doch er macht ihr schnell klar, dass er ein Comeback nicht angehen könne - obwohl er sie liebe. Zu groß ist die Enttäuschung über ihr Verhalten.

Er lässt die Blondine bewusstlos auf der Parkbank zurück. © RTL

Nathalie ist verzweifelt. © RTL

AWZ: Valea Borazio will Charlie Beer verdrängen

Deniz setzt Charlie in Kenntnis. © RTL/Julia Feldhagen Deniz (Igor Dolgatschew, 42) taucht mit Joana (Josephine Martz, 25) im Loft auf. Davon ist Charlie (Shaolyn Fernandez, 28), die dachte, einen ruhigen gemeinsamen Tag mit ihrem Freund zu verbringen, nicht begeistert. Und dann will die Tennisspielerin auch noch ein paar Tage bleiben, um Abstand von ihrer Mutter zu bekommen. Valea (Antonia Kolano, 20) ist sauer, dass Charlie nach wie vor mehr Trainingszeiten als sie erhält. "Ich weiß, wie frustrierend deine Situation ist. Aber als Profisportlerin musst du Geduld haben." Valea flippt aus: "Ja, oder du vögelst einfach den Trainer." Sie nimmt einen Siegerpokal von Charlie aus der Vitrine, lässt ihn fallen und zersplittern. Sie will ihrer Konkurrentin die Stirn bieten und beweisen, dass sie die Stärkere von beiden ist.

Der saueren Valea rutscht ein fieser Satz heraus. © RTL

Joana versucht weiterhin, an Deniz heranzukommen. © RTL/Julia Feldhagen