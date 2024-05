Schauspielerin Sila Sahin spricht über ihr "Alles was zählt"-Comeback: "Zum Kotzen!"

Essen - Dieses " Alles was zählt "-Comeback hatte sich Sila Sahin-Radlinger (38) wohl anders vorgestellt: Am ersten Drehtag nach ihrer Rückkehr hatte die Schauspielerin mit gehörigen Magenproblemen zu kämpfen.

Irgendwann sei ihr dann so schwindelig und schlecht geworden, dass sie nicht anders konnte, als sich zu übergeben.

Alles was zählt

Das sei sogar so schlimm gewesen, dass Sila sich "das allererste Mal im Leben am Set übergeben" musste, wie sie im Interview mit RTL erzählt.

In der Comeback-Folge wird die traurige Miray (2. v. l.) von ihren Freunden getröstet. © RTL/Julia Feldhagen

Ein Schock für die Schauspielerin, doch ihre Kolleginnen und Kollegen am Set nahmen den Vorfall gelassen auf, wie die 38-Jährige weiter erzählt.

"Alle fanden es sehr lustig, und ich musste dann auch lachen, weil es mir wirklich noch nie passiert ist und es ja auch super peinlich ist irgendwie", so Sila, die aber sicher ist: "Passiert halt. Ist eben menschlich."

Inzwischen habe sich der eingeklemmte Nerv auch wieder gebessert. Sie habe sich von einem Arzt durchchecken lassen und durch Physiotherapie Schmerzen und Schwindel bekämpfen können - mit Erfolg. "Alles gut, wurde alles gecheckt", beteuert die Schauspielerin.

Was sonst noch so beim "AWZ"-Comeback von Sila passiert ist, erfahrt ihr am Mittwochabend, ab 19.05 Uhr, bei RTL oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+.