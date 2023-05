Anne Will wochenlang nicht auf Sendung!

Berlin - " Anne Will" fällt flach - und zwar zwei Wochen lang. Offensichtlich hat sich die Moderatorin das verlängerte Wochenende nach Himmelfahrt und Pfingsten Urlaub gegönnt... Bevor sie also Ende des Jahres zumindest bei der ARD aufhört, gibt's Freizeit für sie.

Wer sich auf Anne Will (57) freut, schaut bis nach Pfingsten in die berühmte "Röhre". Am 4. Juni ist sie erst wieder am Start. © NDR/Wolfgang Borrs

Die Talk-Quoten gehen kontinuierlich zurück - das trifft allerdings nicht nur die sonntägliche Will-Sendung, sondern alle Polit-Talks bei den öffentlich-rechtlichen Sendern: von "hart aber fair", über "maischberger" bis zu "illner".

Glaubt man den Äußerungen in sozialen Medien, liegt der Quoten-Schwund an den immer selben Gästen aus dem links-grünen Parteienspektrum...

Insofern scheint es fast logisch, statt auf Will auf eine Krimi-Serie zurückzugreifen. So verrät ein Blick voraus in den Senderlauf des Ersten, dass es kriminell wird.

Wer kommt also die nächsten Wochen zum Zug? Nach dem "Tatort" läuft dann "Kommissar Van der Falk".