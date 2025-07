29.07.2025 11:19 Start für neue AYTO-Staffel steht fest: Schon bald suchen die Realitystars ihr Perfect Match

Fans sollten ihre Fernbedienungen bereithalten - am Dienstag gab RTL das Startdatum für die neue Staffel "Are You The One? Realitystars in Love" bekannt.

Von Laura Miemczyk

Titelfoto: RTL/Frank Beer