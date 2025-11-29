"Are you the One"-Liebe geplatzt: Darya Strelnikova und Fabio Knez sind getrennt

Nächstes Jahr wollte das "Are You The One"-Paar heiraten, doch nun sind Model Darya Strelnikova (32) und Reality-Star Fabio Knez getrennt.

Von Friederike Hauer

München/Dubai - Model Darya Strelnikova (32) und Reality-Star Fabio Knez (32) haben sich getrennt.

Darya Strelnikova (32) und Fabio Knez (32) gehen künftig getrennte Wege.
Darya Strelnikova (32) und Fabio Knez (32) gehen künftig getrennte Wege.

Zuschauer konnten ihre Liebesgeschichte Ende 2023 in der Dating-Show "Are You The One? –Reality-Stars in Love" mitverfolgen. 2025 folgte eine Verlobung - doch aus der großen Hochzeit wird nun nichts.

"Ja, wir sind getrennt. Ich möchte das heute einmal klar aussprechen, weil die Spekulationen eine Dimension erreicht haben, die nicht mehr gesund ist", erklärt Darya in einem emotionalen Statement auf Instagram.

Was genau hinter dem Liebes-Aus steckt, bleibt bislang geheim: "Was zwischen zwei Menschen passiert geht am Ende aber auch nur die Beiden etwas an", so Darya.

Als der gemeinsame Podcast "Zwischen Likes & Liebe" (Podimo) mit Fabio plötzlich pausierte, zogen Fans in den letzten Tagen bereits eigene Schlüsse. Fabio hatte lediglich mitgeteilt, dass es "aus privaten Gründen" vorerst keine neuen Folgen geben wird.

Doch nicht "The One": Reality-Paar trennt sich vor der Hochzeit

2024 war das Paar noch sehr verliebt, doch nun ist ihre Beziehung vorbei.
2024 war das Paar noch sehr verliebt, doch nun ist ihre Beziehung vorbei.

Model Darya nach Beziehung-Aus: "Brauche Zeit für mich"

Darya teilt ihren Schmerz mit ihren Followern auf Instagram.
Darya teilt ihren Schmerz mit ihren Followern auf Instagram.

Von den wilden Spekulationen dazu zeigt sich das GNTM-Model geschockt. "Dass mir Dinge wie Fehlgeburten, Kind verloren, Todesfälle oder sonstige tragische Geschichten unterstellt werden, ist nicht nur verletzend, es ist respektlos".

Mit ihrem Reel will die 32-Jährige zeigen, was tatsächlich in ihr vorgeht. "Ich brauche Zeit für mich", betont Darya.

Wer schäbige Kommentare zu ihrem Leben hinterlässt, soll künftig sofort blockiert werden. Für Zuspruch und Verständnis bedankt sie sich und schreibt: "Ihr wisst gar nicht, wie sehr das gerade hilft".

Künftig will sie weiterhin ihr "echtes Leben" teilen - Fabio wird aber wohl nicht mehr dabei sein.

