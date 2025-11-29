"Are you the One"-Liebe geplatzt: Darya Strelnikova und Fabio Knez sind getrennt
München/Dubai - Model Darya Strelnikova (32) und Reality-Star Fabio Knez (32) haben sich getrennt.
Zuschauer konnten ihre Liebesgeschichte Ende 2023 in der Dating-Show "Are You The One? –Reality-Stars in Love" mitverfolgen. 2025 folgte eine Verlobung - doch aus der großen Hochzeit wird nun nichts.
"Ja, wir sind getrennt. Ich möchte das heute einmal klar aussprechen, weil die Spekulationen eine Dimension erreicht haben, die nicht mehr gesund ist", erklärt Darya in einem emotionalen Statement auf Instagram.
Was genau hinter dem Liebes-Aus steckt, bleibt bislang geheim: "Was zwischen zwei Menschen passiert geht am Ende aber auch nur die Beiden etwas an", so Darya.
Als der gemeinsame Podcast "Zwischen Likes & Liebe" (Podimo) mit Fabio plötzlich pausierte, zogen Fans in den letzten Tagen bereits eigene Schlüsse. Fabio hatte lediglich mitgeteilt, dass es "aus privaten Gründen" vorerst keine neuen Folgen geben wird.
Doch nicht "The One": Reality-Paar trennt sich vor der Hochzeit
Model Darya nach Beziehung-Aus: "Brauche Zeit für mich"
Von den wilden Spekulationen dazu zeigt sich das GNTM-Model geschockt. "Dass mir Dinge wie Fehlgeburten, Kind verloren, Todesfälle oder sonstige tragische Geschichten unterstellt werden, ist nicht nur verletzend, es ist respektlos".
Mit ihrem Reel will die 32-Jährige zeigen, was tatsächlich in ihr vorgeht. "Ich brauche Zeit für mich", betont Darya.
Wer schäbige Kommentare zu ihrem Leben hinterlässt, soll künftig sofort blockiert werden. Für Zuspruch und Verständnis bedankt sie sich und schreibt: "Ihr wisst gar nicht, wie sehr das gerade hilft".
Künftig will sie weiterhin ihr "echtes Leben" teilen - Fabio wird aber wohl nicht mehr dabei sein.
Titelfoto: Bildmontage: Felix Hörhager/dpa