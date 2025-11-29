"Are you the One"-Liebe geplatzt: Darya Strelnikova und Fabio Knez sind getrennt

Darya Strelnikova (32) und Fabio Knez (32) gehen künftig getrennte Wege. © Bildmontage: Felix Hörhager/dpa

Zuschauer konnten ihre Liebesgeschichte Ende 2023 in der Dating-Show "Are You The One? –Reality-Stars in Love" mitverfolgen. 2025 folgte eine Verlobung - doch aus der großen Hochzeit wird nun nichts.

"Ja, wir sind getrennt. Ich möchte das heute einmal klar aussprechen, weil die Spekulationen eine Dimension erreicht haben, die nicht mehr gesund ist", erklärt Darya in einem emotionalen Statement auf Instagram.

Was genau hinter dem Liebes-Aus steckt, bleibt bislang geheim: "Was zwischen zwei Menschen passiert geht am Ende aber auch nur die Beiden etwas an", so Darya.

Als der gemeinsame Podcast "Zwischen Likes & Liebe" (Podimo) mit Fabio plötzlich pausierte, zogen Fans in den letzten Tagen bereits eigene Schlüsse. Fabio hatte lediglich mitgeteilt, dass es "aus privaten Gründen" vorerst keine neuen Folgen geben wird.