Penis-Vergleich in Reality-Show: "Der wird immer länger"
Koh Samui (Thailand) - Ganz intim wird es in der neuen Doppelfolge "Are You The One?". Während die Männer ihr bestes Stück in Knete formen müssen, sorgt eine Rüge von Moderatorin Sophia Thomalla (36) für Umdenken. Gefolgt von einer wilden Gruppenknutscherei.
"Dick aufgetragen" heißt die neue Challenge, in der die Jungs ihren kleinen Mann auf einem Brett nachbasteln müssen, das sie sich zwischen die Beine klemmen.
Zur Belustigung der Frauen. "Der wird immer länger", stellt Laura beim Zuschauen fest. Auch Aurora macht ihre Scherze: "Also von Ema hätte ich ja mehr erwartet."
Adrianna und Marla dürfen im Anschluss den Penis wählen, der ihnen am besten gefällt. "Wenn das so ist, dann kann man damit gut arbeiten", kommentiert Adrianna und entscheidet sich für Chris. Marlas Wahl fällt auf das gute Stück von Julian M.
Beim Date wird zumindest einer schnell klar, dass die inneren Werte dann doch deutlich überwiegen. Chris gibt auf die Frage hin, wie er Frauen anspricht, zu: "Also wenn mir jemand gefällt, sage ich einfach: 'Gib mir deine Nummer' oder nicht. Warum soll ich jetzt ein Gedicht schreiben?"
Romantisch ist anders, findet auch Adrianna. "Also es entspricht nicht dem, was ich von Männern erwarte."
Als der 27-Jährige dann noch zugibt, dass sein perfektes Date "direkt im Bett" stattfindet, ist Adrianna sichtlich fassungslos. "Passt nicht", stellt sie trocken fest.
Are You The One?: Die Gemüter kochen über
Nachdem in der Matching Night wieder nur zwei Lichter angegangen sind, ist vor allem eine stinksauer.
"Mir scheißegal, wer von euch hier mit irgendeinem Typen vercouplet ist, ich nehme mir jeden und unterhalte mich mit dem", rastet Michelle aus.
Sie habe sich nun lange genug zurückgehalten, immerhin sei das immer noch ein Spiel. "Jeder, der danach lästert: Fickt euch", stellt sie klar.
Auch Sophia Thomalla wirkt sichtlich genervt davon, dass die Kandidaten jetzt schon so festgefahren wirken. "So findet ihr euer Perfect Match, richtig super", fasst sie ironisch zusammen.
Zum Glück scheinen sich die Kandidaten ihre Worte zu Herzen genommen zu haben. Denn bereits einen Tag später geht es beim Glücksradspielen in der Gruppe heiß her.
Intensive Küsse werden verteilt, Oberkörper abgeleckt und ordentlich Körperflüssigkeiten ausgetauscht. "Wirklich jeder hatte was mit jedem", fassen die Kandidaten im Anschluss zusammen.
Die Folgen 7 und 8 der siebten "Are You The One?"-Staffel seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+. Immer dienstags wird eine neue Doppelfolge veröffentlicht.
Titelfoto: Montage: RTL