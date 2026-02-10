Penis-Vergleich in Reality-Show: "Der wird immer länger"

Koh Samui (Thailand) - Ganz intim wird es in der neuen Doppelfolge " Are You The One? ". Während die Männer ihr bestes Stück in Knete formen müssen, sorgt eine Rüge von Moderatorin Sophia Thomalla (36) für Umdenken. Gefolgt von einer wilden Gruppenknutscherei.

Julian M arbeitet nicht zum ersten Mal mit Knete. © RTL

"Dick aufgetragen" heißt die neue Challenge, in der die Jungs ihren kleinen Mann auf einem Brett nachbasteln müssen, das sie sich zwischen die Beine klemmen.

Zur Belustigung der Frauen. "Der wird immer länger", stellt Laura beim Zuschauen fest. Auch Aurora macht ihre Scherze: "Also von Ema hätte ich ja mehr erwartet."

Adrianna und Marla dürfen im Anschluss den Penis wählen, der ihnen am besten gefällt. "Wenn das so ist, dann kann man damit gut arbeiten", kommentiert Adrianna und entscheidet sich für Chris. Marlas Wahl fällt auf das gute Stück von Julian M.

Beim Date wird zumindest einer schnell klar, dass die inneren Werte dann doch deutlich überwiegen. Chris gibt auf die Frage hin, wie er Frauen anspricht, zu: "Also wenn mir jemand gefällt, sage ich einfach: 'Gib mir deine Nummer' oder nicht. Warum soll ich jetzt ein Gedicht schreiben?"

Romantisch ist anders, findet auch Adrianna. "Also es entspricht nicht dem, was ich von Männern erwarte."

Als der 27-Jährige dann noch zugibt, dass sein perfektes Date "direkt im Bett" stattfindet, ist Adrianna sichtlich fassungslos. "Passt nicht", stellt sie trocken fest.