Zoff zwischen TV-Singles eskaliert völlig: "Der sagt, ich bin behindert"

Koh Samui (Thailand) - Nachdem ein Knet-Penis in der " Are You The One? "-Villa endlich Erleuchtung für alle gebracht hat, geht es nicht nur in völlig neuen Konstellationen heiß her, es kracht auch gewaltig zwischen einigen Teilnehmern. Mittendrin: Tonia (26), die ja zuletzt schon mit Aurora (26) aneinandergeraten war.

Luke (31) und Laura (25) können sich endlich näher kennenlernen, jetzt, wo Marla (25) nicht mehr da ist. © RTL

Marla (25) und Julian M. (24) sind tatsächlich das erste Perfect Match dieser Staffel und müssen die Villa verlassen.

Am nächsten Tag ist bei Marlas Couple Luke (31) die Trauer darüber verflogen. Bei einer Strandparty müssen er und Laura (25) keine Rücksicht mehr nehmen und können hemmungslos knutschen.

Unterdessen eskaliert die Situation in der Villa zwischen Tonia und Ema (26). Der Münchner hatte angedeutet, mit Tiziana (24) "nicht reden, nur Körpersprache" zu wollen. Fand Tonia nicht so toll und konfrontiert ihn später im Pool.

"Wenn du über eine Frau sagst, sie soll ihren Mund halten und nur Body Language, was heißt das? Das heißt: Schnauze, fi**en", so die 26-Jährige. "Ich lasse nicht zu, dass Männer so über Frauen reden."

Ema ist genervt: "Ey, die hat doch Prozente", sagt er zu Evi (22), was Tonia aus der Fassung bringt. "Das ist krank, mich zu beleidigen", bricht sie in Tränen aus. "Damit sagt der, ich bin behindert."

Während ihr Couple Noel (27) verstehen kann, dass sie verletzt ist, hat Ema nur eine Erklärung: "Sie steht ja für Drama und deswegen ist sie auch hier, das ist das Einzige, was sie kann."