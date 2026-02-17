Zoff zwischen TV-Singles eskaliert völlig: "Der sagt, ich bin behindert"
Koh Samui (Thailand) - Nachdem ein Knet-Penis in der "Are You The One?"-Villa endlich Erleuchtung für alle gebracht hat, geht es nicht nur in völlig neuen Konstellationen heiß her, es kracht auch gewaltig zwischen einigen Teilnehmern. Mittendrin: Tonia (26), die ja zuletzt schon mit Aurora (26) aneinandergeraten war.
Marla (25) und Julian M. (24) sind tatsächlich das erste Perfect Match dieser Staffel und müssen die Villa verlassen.
Am nächsten Tag ist bei Marlas Couple Luke (31) die Trauer darüber verflogen. Bei einer Strandparty müssen er und Laura (25) keine Rücksicht mehr nehmen und können hemmungslos knutschen.
Unterdessen eskaliert die Situation in der Villa zwischen Tonia und Ema (26). Der Münchner hatte angedeutet, mit Tiziana (24) "nicht reden, nur Körpersprache" zu wollen. Fand Tonia nicht so toll und konfrontiert ihn später im Pool.
"Wenn du über eine Frau sagst, sie soll ihren Mund halten und nur Body Language, was heißt das? Das heißt: Schnauze, fi**en", so die 26-Jährige. "Ich lasse nicht zu, dass Männer so über Frauen reden."
Ema ist genervt: "Ey, die hat doch Prozente", sagt er zu Evi (22), was Tonia aus der Fassung bringt. "Das ist krank, mich zu beleidigen", bricht sie in Tränen aus. "Damit sagt der, ich bin behindert."
Während ihr Couple Noel (27) verstehen kann, dass sie verletzt ist, hat Ema nur eine Erklärung: "Sie steht ja für Drama und deswegen ist sie auch hier, das ist das Einzige, was sie kann."
Das gab es noch nie bei "Are You The One?"!
Und auch zwischen Meji (24) und Jerry (30) knallt es völlig aus dem Nichts. Der Frankfurter ist genervt, dass Jerry ihn die ganze Zeit dumm von der Seite anmacht. Viele Argumente hat der allerdings nicht, außer: "Du bist 'ne Flasche!"
Auslöser war, dass der 30-Jährige am Tag zuvor bei einem Spiel meinte, Meji wäre der mit den größten Ego-Problemen im Haus. Sieht der nicht so. "30 Jahre alt und bist wie ein kleines Kind", schaukelt sich der Zoff immer weiter hoch.
Das alles spielt aber in der Matching Night so gar keine Rolle mehr. Nachdem die Gruppe gut durchgemischt hat, steht ein vermeintlicher Blackout zu Buche, doch Sophia Thomalla (36) kündigt an: "Jetzt passiert etwas, das gab es bei 'Are You The One' noch nie."
Ihr Angebot: "Ich biete euch als Gruppe 55.000 [Euro] für den Jackpot, der läge dann bei sensationellen 250.000 [Euro]." Dafür sollen sie ihr die Matching Night verkaufen - der Blackout war also ein Fake.
Es herrscht Uneinigkeit, immerhin hätten die Teilnehmer so gar keine Erkenntnis in dieser Nacht. Ist Chris (27) aber egal - er nimmt das Angebot an. Zum Unmut einiger Mitstreiter, der nächste Zoff ist vorprogrammiert.
Die Folgen 9 und 10 der siebten "Are You The One?"-Staffel seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+. Immer dienstags wird eine neue Doppelfolge veröffentlicht.
Titelfoto: RTL