Bodenloser geht's kaum: TV-Machos sorgen für Entsetzen bei den Frauen
Koh Samui (Thailand) - In der neuen Doppelfolge "Are You The One?" wirft die Männerauswahl der siebten Staffel so einige Fragen auf. Besonders bei der Challenge "Sprücheklopfer" kann man nur mit dem Kopf schütteln.
Bei dem Spiel geht es darum, aus mehreren Begriffen einen Flirt-Spruch zu formulieren, um damit eine Frau für sich zu gewinnen. Fairerweise muss angemerkt werden, dass die Produktion natürlich vor allem Wörter der Kategorie "Versaut" vorgegeben hat.
Was die Männer aber daraus machen, sollte selbst die Kinnladen der ambitioniertesten RTL-Spiele-Erfinder runterklappen lassen.
Während über Sprüche rund um "lange Bananen" oder "sexy Füße lecken" noch gelacht wird, sorgen Sinnlos-Schöpfungen wie "Hey, hoffe die Gurke lutschen" (Luke, 31) und allen voran "Würde meine Beule so stabil in deine Mu***i" (Julian, 22) einfach nur für entsetzte Blicke unter den AYTO-Frauen.
Kein Wunder also, dass die harmlosesten Kreationen "Du hast schöne Augen" und "Du süßeste Praline" von den Kandidatinnen als Gewinner auserkoren und mit einem Date belohnt werden.
"Es gab offensichtlich nur Scheiße, also hab ich das genommen, was noch halbwegs okay war", fasst Linda (23) die Challenge treffend zusammen. "Das geht gar nicht!"
"Are You The One?": Neues Couple sorgt für Verwirrung
Unterdessen geht das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Jerry (30) und Marla (25) weiter. "Ich find's so unattraktiv, wie du manchmal bist, so unmännlich, so ungeil", sagt sie, während er sie aufgrund ihres Flirts mit Luke - in Jerrys Worten "dem Hässlichsten hier" - als "Opfer" und "Kernschrott" bezeichnet.
Eigentlich sollte man meinen, dass sich die Sache damit erledigt hat, stattdessen landen die beiden wenig später küssend zusammen im Bett. Neben Jerry schlafen möchte Marla dennoch nicht - weil sie sich bei ihm nicht wohlfühle. Und so kehrt sie für die Nacht doch wieder zu Luke zurück. Wer soll denn da noch durchblicken?!
Ebenso undurchsichtig ist die Situation zwischen Chris (27) und Alicia (22): Während er sie tagsüber links liegen lässt, wird es nachts im gemeinsamen Bett ganz schön intim. "Er versucht so richtig Sendezeit zu machen", riecht Alicia den Braten. So habe er während ihrer nächtlichen Action immer die Kameras im Blick.
Die Episoden 3 + 4 der siebten "Are You The One?"-Staffel seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+. Immer dienstags wird eine neue Doppelfolge veröffentlicht.
Titelfoto: Montage RTL