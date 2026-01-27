Bodenloser geht's kaum: TV-Machos sorgen für Entsetzen bei den Frauen

Koh Samui (Thailand) - In der neuen Doppelfolge " Are You The One? " wirft die Männerauswahl der siebten Staffel so einige Fragen auf. Besonders bei der Challenge "Sprücheklopfer" kann man nur mit dem Kopf schütteln.

Julian (22) hätte sich in seiner Kreativität lieber mal zügeln sollen. © RTL

Bei dem Spiel geht es darum, aus mehreren Begriffen einen Flirt-Spruch zu formulieren, um damit eine Frau für sich zu gewinnen. Fairerweise muss angemerkt werden, dass die Produktion natürlich vor allem Wörter der Kategorie "Versaut" vorgegeben hat.

Was die Männer aber daraus machen, sollte selbst die Kinnladen der ambitioniertesten RTL-Spiele-Erfinder runterklappen lassen.

Während über Sprüche rund um "lange Bananen" oder "sexy Füße lecken" noch gelacht wird, sorgen Sinnlos-Schöpfungen wie "Hey, hoffe die Gurke lutschen" (Luke, 31) und allen voran "Würde meine Beule so stabil in deine Mu***i" (Julian, 22) einfach nur für entsetzte Blicke unter den AYTO-Frauen.

Kein Wunder also, dass die harmlosesten Kreationen "Du hast schöne Augen" und "Du süßeste Praline" von den Kandidatinnen als Gewinner auserkoren und mit einem Date belohnt werden.

"Es gab offensichtlich nur Scheiße, also hab ich das genommen, was noch halbwegs okay war", fasst Linda (23) die Challenge treffend zusammen. "Das geht gar nicht!"