Pikanter Sex-Talk in TV-Show: "Habe es geschafft, mich in einer Stunde siebenmal zum Kommen zu bringen"

Koh Samui (Thailand) - Das Flirtdrama um Obermacho Chris setzt sich in den Folgen 13 und 14 von " Are You The One? " fort. Kandidatin Linda (23) ist zwar noch im Rennen, doch der 27-Jährige hat verstärkt ein Auge auf die selbstbewusste Tiziana (24) geworfen ...

Tiziana (24) wickelt Flirt-König Chris (27) um den Finger. © Screenshot/RTL+

Am Pool entwickelt sich ein pikanter Sex-Talk zwischen den beiden Flirtwütigen. Als die Versicherungskauffrau den selbstständigen Entrümpler fragt, wann er beim Geschlechtsverkehr den Höhepunkt erreicht, prahlt der: "Exakt nach 30 Minuten. Und danach kannst du nicht mehr laufen."

Die selbstsichere Tiziana aber weiß genau, wie sie den TV-Macho gekonnt um den Finger wickeln muss: "Also ich habe es geschafft, mich innerhalb von einer Stunde siebenmal zum Kommen zu bringen."

Das anregende Katz-und-Maus-Spiel scheint Chris so sehr zu gefallen, dass es später sogar zu einer wilden Knutscherei im kühlen Nass kommt. "Ich vergesse mich einfach. Ich weiß nicht, dass ich Chris heiße. Ich dachte, ich bin Helmut oder so", drückt er sein Interesse an der 24-Jährigen aus.

Und Linda? Die einstige Favoritin des Singles scheint derweil auf Flirtkurs mit Teilnehmer Luke (31) zu gehen. Dabei war der doch eigentlich zuvor mit Elena (29) vercoupelt ...