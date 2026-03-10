"Reibt Schwanz an jeder Frau": Fieser Vorwurf sorgt für XXL-Ausraster in Reality-Show

Koh Samui (Thailand) - Endspurt bei " Are You The One? ", doch trotz Erfolgserlebnisses in Folge 15 und 16 explodiert die Stimmung. Grund dafür sind diesmal zwei Männer, die mit harten Vorwürfen um sich schmeißen.

In der Gruppe kippt die Stimmung plötzlich. © Screenshot/RTL+

"Du kannst null Verantwortung übernehmen, du kannst gar nichts", faucht Jerry (30) den 24-jährigen Meji vor der gesamten Gruppe an.

Der Grund: Meji ist sich zu 100 Prozent sicher, dass er in Ella (24) sein Perfect Match gefunden hat. Doch anstatt sich der Matchbox zu stellen, scheint er die Erkenntnis immer wieder herauszuzögern.

In der letzten Challenge gewann er zwar, aber anstatt mit seiner Angebeteten Klarheit zu schaffen, wählte er plötzlich eine andere Frau. Diese Woche scheint er dann besonders schlecht in der Aufgabe zu sein.

Die anderen vermuten einen Plan dahinter, damit er die Villa nicht verlassen muss.

Jerrys Vorwürfe weist Meji nicht nur zurück, er legt zudem ordentlich nach: "Immer noch besser, als deinen Schwanz an jeder Frau abzureiben."

Was folgt, ist ein lautstarker Streit darüber, wer am wenigsten für die Mannschaft spielt. "Ich schwör auf alles, er ist der größte Verräter", ärgert sich Chris (27) über Meji.