"Reibt Schwanz an jeder Frau": Fieser Vorwurf sorgt für XXL-Ausraster in Reality-Show
Koh Samui (Thailand) - Endspurt bei "Are You The One?", doch trotz Erfolgserlebnisses in Folge 15 und 16 explodiert die Stimmung. Grund dafür sind diesmal zwei Männer, die mit harten Vorwürfen um sich schmeißen.
"Du kannst null Verantwortung übernehmen, du kannst gar nichts", faucht Jerry (30) den 24-jährigen Meji vor der gesamten Gruppe an.
Der Grund: Meji ist sich zu 100 Prozent sicher, dass er in Ella (24) sein Perfect Match gefunden hat. Doch anstatt sich der Matchbox zu stellen, scheint er die Erkenntnis immer wieder herauszuzögern.
In der letzten Challenge gewann er zwar, aber anstatt mit seiner Angebeteten Klarheit zu schaffen, wählte er plötzlich eine andere Frau. Diese Woche scheint er dann besonders schlecht in der Aufgabe zu sein.
Die anderen vermuten einen Plan dahinter, damit er die Villa nicht verlassen muss.
Jerrys Vorwürfe weist Meji nicht nur zurück, er legt zudem ordentlich nach: "Immer noch besser, als deinen Schwanz an jeder Frau abzureiben."
Was folgt, ist ein lautstarker Streit darüber, wer am wenigsten für die Mannschaft spielt. "Ich schwör auf alles, er ist der größte Verräter", ärgert sich Chris (27) über Meji.
Erfolgserlebnis und Einsicht bei "Are You The One?"
Dabei könnte die Stimmung so gut sein, hatten sie kurz zuvor endlich ihr zweites Erfolgserlebnis.
Noch in der vorausgegangenen Matching Night mussten sich Tonia (26) und Noel (27) gleich von mehreren Teilnehmenden vorwerfen lassen, dass sie sich viel zu sehr aufeinander versteifen.
Dabei sind sie tatsächlich ihr zweites bestätigtes Perfect Match.
Die Freude in der Gruppe ist riesig, da können die anderen sogar mal über die meckernde Tonia hinweglächeln.
"Jeder, der gestern gesagt hat, ich habe gegen Gruppe gespielt, hier habt ihr euer fucking Match", macht sie ihrem Ärger ein letztes Mal Luft und bewegt sogar die eine oder den anderen noch mal zum Nachdenken.
"Ich fühle mich echt schlecht, dass ich ihr gestern einen Vorwurf gemacht habe", gibt Elena (29) zu.
Die Folgen 15 und 16 der siebten "Are You The One?"-Staffel seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+. Immer dienstags wird eine neue Doppelfolge veröffentlicht.
Titelfoto: Montage: Screenshot/RTL+