Arbeitsloses Paar aus Chemnitz will endlich heiraten - mit 500 Euro Budget

Chemnitz - Jenny (29) und Christian (46) sind seit rund zwei Jahren ein Paar. Ihre Liebe wollen die beiden mit einer Hochzeit krönen. Doch das liebe Geld macht den zwei Arbeitslosen einen Strich durch die Rechnung.

Christian (46) und Jenny (29) wollen endlich heiraten. Doch für eine Hochzeit fehlte ihnen bislang das Geld. © RTLZWEI

Jenny erlitt mit nur anderthalb Jahren einen Schlaganfall, wodurch sie seitdem körperlich und geistig beeinträchtigt ist. Mit Epilepsie und kognitiven Einschränkungen erscheint das Arbeiten in einem normalen Beruf für sie unmöglich.

Christian dagegen ist in der Vergangenheit schon vielen Jobs nachgegangen. Von Konditor über Bäcker bis hin zum Tellerwäscher hat der 46-Jährige einiges ausprobiert. Seit einer Weile hängt er in den Seilen der Arbeitslosigkeit, da er sich teilweise um seine Verlobte kümmern muss.

Derzeit lebt das Paar, das sich über Facebook kennengelernt hat, von schlappen 1100 Euro im Monat. Ihre 55 Quadratmeter große Dreizimmerwohnung in Chemnitz ist spartanisch eingerichtet, weil das Geld für die Ausstattung fehlt.

Doch Christian zeigt sich in der RTLZWEI-Sendung "Armes Deutschland" bescheiden: "Ich habe ein Dach über dem Kopf, es regnet nicht rein, ich habe einen Schlafplatz. Bin froh, dass ich nicht unter einer Brücke schlafen muss."