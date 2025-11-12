Arbeitsloses Paar aus Chemnitz will endlich heiraten - mit 500 Euro Budget
Chemnitz - Jenny (29) und Christian (46) sind seit rund zwei Jahren ein Paar. Ihre Liebe wollen die beiden mit einer Hochzeit krönen. Doch das liebe Geld macht den zwei Arbeitslosen einen Strich durch die Rechnung.
Jenny erlitt mit nur anderthalb Jahren einen Schlaganfall, wodurch sie seitdem körperlich und geistig beeinträchtigt ist. Mit Epilepsie und kognitiven Einschränkungen erscheint das Arbeiten in einem normalen Beruf für sie unmöglich.
Christian dagegen ist in der Vergangenheit schon vielen Jobs nachgegangen. Von Konditor über Bäcker bis hin zum Tellerwäscher hat der 46-Jährige einiges ausprobiert. Seit einer Weile hängt er in den Seilen der Arbeitslosigkeit, da er sich teilweise um seine Verlobte kümmern muss.
Derzeit lebt das Paar, das sich über Facebook kennengelernt hat, von schlappen 1100 Euro im Monat. Ihre 55 Quadratmeter große Dreizimmerwohnung in Chemnitz ist spartanisch eingerichtet, weil das Geld für die Ausstattung fehlt.
Doch Christian zeigt sich in der RTLZWEI-Sendung "Armes Deutschland" bescheiden: "Ich habe ein Dach über dem Kopf, es regnet nicht rein, ich habe einen Schlafplatz. Bin froh, dass ich nicht unter einer Brücke schlafen muss."
Hochzeitskleid darf nicht mehr als 70 Euro kosten
Trotz finanzieller Schwierigkeiten träumen die 29-Jährige und der 17 Jahre ältere Nürnberger von einer gemeinsamen Hochzeit. Der Knackpunkt allerdings liegt beim Budget, welches lediglich 500 Euro beträgt.
"Kann sein, dass wir uns bei Bekannten mal einen Zehner oder Zwanziger ausleihen müssen", gesteht Christian.
Auch bei der Suche nach dem Hochzeitskleid müssen die beiden Abstriche machen. Jennys Kleid darf nicht mehr als 70 Euro kosten. Zudem plant das Paar, die Feier in die eigenen vier Wände zu verlagern. Am Abend soll gegrillt werden.
Die Hochzeitstorte für den großen Tag will der 46-Jährige selbst backen. Ob er sein Vorhaben auch wirklich umsetzen kann, ist unklar - denn der Ofen des Paars ist kaputt ...
Titelfoto: RTLZWEI