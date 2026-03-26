Erster Arbeitstag für Bürgergeld-Empfängerin: "Wenn's dir zu blöd wird, geh einfach"
Pirmasens - Sozialhilfe bekommen, den Staat bescheißen und dennoch kein bisschen schlechtes Gewissen: Angelique (20) und Mike (25) müssen jetzt aber mit Kürzungen klarkommen, derentwegen die Schulabgängerin sogar Arbeiten geht - jedoch direkt keinen Bock mehr hat.
Das Ehepaar hat Sozialbetrug begangen. Insgesamt 8000 Euro haben die jungen Eltern über sieben Monate zu viel kassiert, weil Mike Arbeitslosen- und Bürgergeld bekommen hat. Eine Summe, die das Jobcenter nun zurückverlangt.
Wahnsinn, finden die beiden. "Das sind denen ihre Fehler, ich zahl da gar nix. Die sind selber dumm und wissen nicht, was sie tun in ihrem Job", sagt Mike in der RTLZWEI-Sozialdoku "Armes Deutschland".
Bislang haben sie und Sohn Luis (2) zusammen 3300 Euro monatlich erhalten. Und fanden diesen Betrag fürs Nichtstun scheinbar gerechtfertigt.
Dass neben den 8000 Euro auch noch Gerichtskosten und Mietrückstände offen sind, stellt für das Paar keinen Grund zur Besorgnis dar.
"Wir bringen sowieso alle Schulden zur Caritas, vielleicht haben wir Glück und die bezahlen 3000, 4000 oder die Hälfte." Allerdings übernimmt die Caritas keine selbst verschuldeten Rückstände, wie im Fall von Angelique und Mike.
Armes Deutschland (RTLZWEI): Angelique nach fünf Stunden Arbeit fix und fertig
Um die Rückzahlung leisten zu können, ergattert Angelique einen Minijob als Aushilfe bei einem Netto-Discounter. 520 Euro monatlich kriegt sie für zweimal fünf Stunden pro Woche arbeiten.
Viel zu wenig für die 20-Jährige, die die Schule in der achten Klasse ohne Abschluss verließ und keine Ausbildung gemacht hat. "17 bis 20 Euro" fände sie in ihrem Fall gerechtfertigt.
An ihrem ersten Arbeitstag gibt ihr Mann ihr einen tollen Rat mit auf den Weg: "Wenn's dir zu blöd wird, geh einfach."
Aber schon nach dem ersten fünfstündigen Arbeitstag seit langem hat sie Wehwehchen: "Beine schmerzen, Rückenschmerzen, müde."
TV- und Streaming-Tipp: "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" zeigt RTLZWEI immer dienstags ab 20.15 Uhr im Free-TV und schon wochenweise vorab bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI