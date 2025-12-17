Sozial-Schmarotzerin Carola feiert 40. Geburtstag, obwohl sie 39 geworden ist

Köln/Duisburg - Kürzlich hatten sich die beiden Arbeitsverweigerer Carola (40) und Chris (34) erstmals kennengelernt . Weil sie ihm davor und danach schöne Augen machte, wurde seine Freundin Sabrina eifersüchtig. Grundlos, wie er findet.

Chris' Freundin Sabrina (r.) ist eifersüchtig auf Carola (40, l.). © RTLZWEI

Carola lädt in der RTLZWEI-Sozialdoku "Armes Deutschland" zum 40. Geburtstag ein. Den hatte sie aber exakt vor einem Jahr auch schon gefeiert, müsste demnach also eigentlich 41 werden.

Doch laut Ausweis wurde sie tatsächlich erst am 26. November 1984 geboren, war zum Zeitpunkt der Aufzeichnung also tatsächlich 40 und hatte zwölf Monate zuvor ihren runden Ehrentag gefeiert, da sie von ihren Ex-Freunden Stefan (57) und Lothar (63) überstimmt worden sei.

Die noch nie länger in einem festen Arbeitsverhältnis tätige 40-Jährige, die "noch nie Urlaub gebraucht" habe, geht in Duisburg mit Chris, dessen Mutter Iris und Freunden essen.

Aber wo ist seine Freundin? "Die ist nicht so gut auf Carola zu sprechen, meine Olle ist eifersüchtig irgendwie. Sie weiß halt, dass Carola auf mich steht." Er macht sich der Kölnerin gegenüber lustig: "Mehr als ein bisschen Geschlechtsverkehr gibt es nicht."