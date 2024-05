Langzeitarbeitslose Carola wird endgültig abserviert: "Dann f*** doch mit Hinz und Kunz!"

Köln - Bei " Armes Deutschland " muss die Langzeitarbeitslose Carola (39) Sozialstunden in einer Kirche ableisten, nachdem sie mehrfach ohne Fahrschein gefahren ist. Die große Aussprache mit Ex-Freund Willi (44) führt zu über einer überraschenden Wende.

"Ich hab von Anfang an gesagt, wenn mir was nicht passt, werd' ich das auch äußern", erklärt Carola selbstbewusst und ist sich selbst noch nicht sicher, ob sie diese stressigen Aufgaben auf Dauer durchsteht.

Im Anschluss war sie so erledigt, dass sie erst einmal schlafen musste. In der Vergangenheit musste sie wegen des Schwarzfahrens bereits ins Gefängnis und das droht ihr jetzt wieder, sollte sie die Sozialstunden nicht komplett durchziehen.

Ganze zwei Stunden musste Carola bereits am Vortag in der Kirche beim Kochen und Unkraut pflücken helfen. Zu viel für die 39-Jährige.

"Ich war so kaputt gestern", berichtet die 39-Jährige auf dem Weg zu einem neuen Arbeitstag. Im Schlepptau hat sie ihren Verlobten Lothar (63), der ihr auch während der Arbeit nicht von der Seite weicht und aufpasst, dass sie nicht vorzeitig abhaut .

Willi (44) rast vor Wut, dass ausgerechnet Carola Geld von ihm will. © RTLZWEI

Zu viel Arbeit war auch der Trennungsgrund mit ihrem Ex Willi. "Dass er sich auch mal mehr Urlaub genommen hätte, anstatt jeden Tag zu Arbeiten (...) man kann mir nicht erzählen, dass man jeden Monat arbeiten muss", findet die 39-Jährige.

Zudem schuldet Willi Carola noch 65 Euro. Die will sie, wenn nötig, auch mit einem Anwalt einklagen. Doch das klärende Gespräch endet in einem Streit.

"Wie sieht denn das überhaupt mal aus mit meinen Schulden. Von den ganzen 500 Jahren (...), wo du auf meine Kosten gelebt hast", schreit Willi wütend.

Immerhin finanzierte er Carolas Leben drei Jahre lang und ging dafür Vollzeit arbeiten. Zum Dank betrog sie ihn und ließ sich trotzdem weiter von Willi finanzieren: "Dann f*** doch mit Hinz und Kunz", flippt der 44-Jährige immer weiter aus.

"Du weißt, was du noch offen hast. 65 Euro. Gib mir nur 'nen Teil (...) so gnädig bin ich", besteht Carola auf ihre freche Forderung. Zu viel für Willi. Er drückt ihr die 65 Euro in die Hand und verabschiedet sich mit den Worten: "Dann leb wohl."

Zurück bleibt eine weinende Carola, die das endgültige aus ihrer Beziehung und Freundschaft mit Willi erst einmal verarbeiten muss: "Weil wenn man hier sagt vor wildfremden Leuten sagt 'Dann fick doch mit Hinz und Kunz', dann stellt er mich ja schon wieder als H*re hin", schluchzt die 39-Jährige.