Sachsen-Zwillinge klauen Essen und Bier: "Was anderes geht bei uns nicht - außer wir gehen zum Jobcenter"

Die 18-jährigen Zwillinge Dominick (l.) und Patrick sind arbeitslos und alkoholabhängig. © RTLZWEI

"Ich war an dem Tag richtig besoffen, da bin ich ausgetickt", so der Dominick, der mit einem geklauten Busnothammer eine Scheibe in der Wohnung seines Bruders zerdroschen hatte. "Ich bin in die Glasscherben getreten, das war bissl tief." Er wurde nach seinen Angaben ohne Betäubung genäht, weil er drei Promille intus hatte.

Im Krankenhaus weiß man angeblich nichts vom Termin des Fädenziehens. "Ich zieh' die mir jetzt selbst raus. Angst hab ich nicht, ich kipp' mir ansonsten Wodka drüber", so der Arbeitslose mit Abgangszeugnis 8. Klasse. In der Notaufnahme erfährt er dann, dass er sich im Datum geirrt hat und erst eine Woche später kommen soll.

Patrick ist eigentlich schon obdachlos, nachdem ihm wegen Lärmbelästigung und Mietrückständen gekündigt wurde. "Aber ich gebe den Schlüssel nicht ab und warte auf die Zwangsräumung. Das Ordnungsamt und die Polizei kann jederzeit vor der Tür stehen." Damit würde auch der wohnungslose Dominick das Dach über dem Kopf verlieren.

Aber die Brüder haben angeblich "viele Lösungen". Man könne bei Freunden oder in einer Obdachlosenunterkunft unterkommen. Sich jetzt schon darum zu kümmern, kommt für Patrick aber nicht infrage: "Ich bin zu faul, früh aufzustehen, die Wege zu machen."