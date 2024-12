10.12.2024 06:45 1.246 "Mein Lokal, Dein Lokal": Steak geht für Kandidat gar nicht! "Kannst Du das bitte neu machen?"

Die Woche von "Mein Lokal, Dein Lokal" geht in Berlin-Kreuzberg los. Gastgeber Moises will in seiner "Bar Faro" mit spanischen Tapas überzeugen.

Von Christoph Carsten

Berlin - In der neuen Woche von "Mein Lokal, Dein Lokal" führt die kulinarische Reise nach Berlin und Potsdam. Los geht es mit Gastgeber Moises (38) und seiner Kreuzberger "Bar Faro". Doch nicht alle Gerichte kommen bei den Mitstreitern an. Am Montag ging es für Profikoch Mike Süsser (53) nach Berlin-Kreuzberg. © Seven.One Entertainment Group GmbH Moises ist noch frisch im Geschäft und hat das Lokal im hippen Wrangelkiez erst vor einem Jahr übernommen. Der Name "Faro" bedeute auf Spanisch "Leuchtturm" und habe nichts mit der portugiesischen Stadt zu tun, stellt der 38-Jährige gleich zu Beginn klar. In seinem Restaurant will Moises mit spanischen Tapas und anderen mediterranen Highlights überzeugen. Für den Newcomer ist eine traditionelle Zubereitung der Gerichte ein Muss. Spitzenkoch Mike Süsser (53) hat früher selbst in Spanien gearbeitet und ist entsprechend gespannt. Das Ambiente im Lokal kommt schon mal gut an: "Klein und schnuckelig", so der 53-Jährige. TV & Shows Martin Rütter erklärt: Das ist wichtig, wenn Ihr Euren Hund ins Bett lasst Ebenso positiv kommen die fünf servierten Tapas-Teller (Babycalamari, Oktopus, Tortilla mit Aioli, Chorizo und Croquetas) bei dem TV-Gastronomen an. "War echt Bombe", schwärmt Mike. Einziger Kritikpunkt: "An der Aioli war kein Salz dran." Das Urteil der Konkurrenten Jan (Inhaber "Ständige Vertretung"), René ("800 Grad"), Jessica-Joyce ("EI – 12437 – B") und Stefan ("Anna & Paul") fällt eine Woche später schon deutlich kritischer aus. Den ersten Fauxpas leistet sich Moises gleich bei der Vorspeise. Der Teller, in dem sich Renés Kürbiscreme-Suppe befindet, hat ärgerlicherweise einen Sprung. "Das ist so schön angerichtet und dann sowas", bemängelt der "800 Grad"-Inhaber. "Mein Lokal, Dein Lokal" aus Berlin: Gastgeber Moises nimmt sich Kritik zu Herzen Seit 2013 bewertet der Experte die Fähigkeiten von Gastronomen. © Bene Müller/mike-suesser.com/kabel eins/dpa Ansonsten haben die Gäste bei ihren Vorspeisen aber nicht viel zu meckern. Nur Stefan findet seine gebackenen Tintenfischringe "ein bisschen zu lapprig". Beim Hauptgang dann die erste wirkliche Katastrophe: Es beginnt damit, dass Koch Giacomo für Unverständnis sorgt, als er das Entrecôte nur von einer Seite und nicht wie üblich von beiden Seiten meliert. René: "Warum er das so gemacht hat - ich weiß es nicht." Und als dem Steakhouse-Betreiber das Fleisch später anstatt "medium rare" viel zu durchgebraten serviert wird, hat René endgültig die Nase voll! TV-Tipps Für dieses Drama hat er einfach den Oscar verdient! "Kannst Du es noch mal neu machen?", lautet Renés freundliche, aber bestimmte Bitte an den Gastgeber. Das neue Steak findet René zwar "besser", doch er bleibt dabei: "Ich bin ziemlich enttäuscht". Mit den Nachspeisen kann Moises zwar noch ein bisschen was rausholen - am Ende gibt es für den Kreuzberger trotzdem nur 29 von 40 Punkten. "Natürlich gibt es immer Luft nach oben", gibt Moises zu. Am heutigen Dienstag geht es mit Jan im Kult-Lokal "Ständige Vertretung" weiter. "Mein Lokal, Dein Lokal" läuft von Montag bis Freitag jeweils von 17.55 bis 18.55 Uhr auf KabelEins und im Stream auf Joyn.

