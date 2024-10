Arbeitsamt zahlt Paar 8400 Euro zu viel: "Denke nicht, dass wir es zurückzahlen müssen"

Pirmasens - Nachdem Angelique (20) ihrem Ehemann Mike (25) fremdgegangen und aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen war, will das Paar plötzlich einen Neustart. Doch der gestaltet sich mehr als schwierig, denn das Arbeitsamt hat die Leistungen massiv gekürzt!

Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Luis (1). © RTLZWEI

Seit knapp einem Monat wohnt Angelique wieder bei Mike, die Blitz-Beziehung mit ihrem Ex hat die Arbeitslose beendet. Aber: Durch ihre heiße Affäre ist Angelique schwanger geworden. Doch auch das ist Geschichte.

"Schwangerschaft habe ich abgetrieben", so die Rheinland-Pfälzerin in der RTLZWEI-Doku "Armes Deutschland". Vor allem psychisch wäre die Mama eines Sohnes nicht in der Lage gewesen, ein zweites Kind auf die Welt zu bringen.

Und dann gibt es noch eine weitere, große Veränderung für das Paar: Das Jobcenter kürzt die Leistungen. Rund 1200 Euro gibt es weniger im Monat - und das zu Recht. Mike hat nämlich eine Zeit lang Bürgergeld und Arbeitslosengeld I gleichzeitig bezogen. Ein Fehler, der vom Amt erst jetzt behoben wurde.

Angeblich hätten Angelique und Mike von der Überbezahlung lediglich etwas "geahnt". Das Amt darauf aufmerksam machen, wollten sie allerdings nicht. "Ich habe nichts gesagt, weil es denen ihr Problem ist", gibt Mike zu.

Statt 1800 Euro im Monat gebe es jetzt nur fast 600 Euro Bürgergeld. "Das ist schon Abfuck", schimpft Angelique. 8400 Euro haben sie insgesamt zu viel bekommen. "Ich denke nicht, dass wir es zurückzahlen müssen. Das war ja nicht unsere Schuld", verteidigt sich das Paar.