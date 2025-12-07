Bürgergeld-Empfänger Marco in Klinik: "Meine Ferse bleibt, aber der Rest vom Fuß ist weg"
Bergheim - Nach der Trennung von Stefan (57) ist Carola (40) bei Marco (47) untergekommen. Eine nette Geste ihres Ex-Mannes. Doch statt Dankbarkeit und Hilfe im Haushalt hat die Langzeitarbeitslose nur Gemeckere und Ausreden übrig.
Weil sie ihm "die abgestorbene Haut unter den Füßen wegoperiert" haben, befindet sich Marco aktuell im Krankenhaus, berichtet Carola in der RTLZWEI-Sozialdoku "Armes Deutschland".
"Meine Ferse bleibt, aber der Rest vom Fuß ist weg. Die Knochen sind angegriffen, die müssen das wegmachen", erzählt der Diabetiker, der zuletzt bereits im Rollstuhl gesessen hatte.
Statt ihrem Ex während seines Klinikaufenthalts in der Wohnung zu helfen, beschwert sich Carola lieber. "Der hat da natürlich kostenlos Essen und ich sitz' bei ihm zu Hause ohne da." Haferflocken und Süßigkeiten hätte er noch vorrätig, sonst nichts.
Man könnte sich natürlich selbst Verpflegung kaufen, zumal die Bürgergeld-Empfängerin auch von Marco für ihre Pflege finanziell unterstützt wird.
Aber die jüngst erhaltenen 20 Euro seien "nicht viel, die gehen nachher weg für Tabak".
Sie raucht also lieber als zu essen? "Was soll ich sonst da oben in der Bude machen, ohne Strom? Da kannste kein Fernsehen gucken, gar nix. Du kannst ja praktisch nur schlafen tagsüber."
Armes Deutschland: "Was soll ich denn noch alles für den tun?"
Der Boden im Bad klebe, das Laminat im Wohnzimmer sei ebenfalls dreckig. Zudem könnte auch die Küche eine Reinigung gebrauchen. Aber nicht von Carola!
"Was soll ich denn noch alles für den tun? Soll ich hier aufräumen, ins Krankenhaus fahren, dem Duschzeug und alles bringen und dann hier hinfahren und den Balkon aufräumen?", ist sie empört. Zudem sei Marco "ja nicht armbehindert, der ist beinbehindert". Er hätte den Haushalt also noch schmeißen können, bevor er ins Krankenhaus gekommen ist.
Eine von ihm verwendete Schüssel, die auf dem Schreibzeug vor sich hin vegetiert räume sie nicht weg, "weil ich es ja nicht benutzt hab". Dankbarkeit für Obdach sieht anders aus ...
Neue Folgen "Armes Deutschland" liefert Euch RTLZWEI immer dienstags, ab 20.15 Uhr. Die Episoden gibt es auch jederzeit bei RTL+.
Titelfoto: RTLZWEI