Bürgergeld-Empfänger Marco in Klinik: "Meine Ferse bleibt, aber der Rest vom Fuß ist weg"

Bergheim - Nach der Trennung von Stefan (57) ist Carola (40) bei Marco (47) untergekommen. Eine nette Geste ihres Ex-Mannes. Doch statt Dankbarkeit und Hilfe im Haushalt hat die Langzeitarbeitslose nur Gemeckere und Ausreden übrig.

Weil Ex-Mann Marco (47), bei dem sie übergangsweise wohnt, im Krankenhaus ist, weiß sich Carola (40) nicht zu beschäftigen. © RTLZWEI

Weil sie ihm "die abgestorbene Haut unter den Füßen wegoperiert" haben, befindet sich Marco aktuell im Krankenhaus, berichtet Carola in der RTLZWEI-Sozialdoku "Armes Deutschland".

"Meine Ferse bleibt, aber der Rest vom Fuß ist weg. Die Knochen sind angegriffen, die müssen das wegmachen", erzählt der Diabetiker, der zuletzt bereits im Rollstuhl gesessen hatte.

Statt ihrem Ex während seines Klinikaufenthalts in der Wohnung zu helfen, beschwert sich Carola lieber. "Der hat da natürlich kostenlos Essen und ich sitz' bei ihm zu Hause ohne da." Haferflocken und Süßigkeiten hätte er noch vorrätig, sonst nichts.

Man könnte sich natürlich selbst Verpflegung kaufen, zumal die Bürgergeld-Empfängerin auch von Marco für ihre Pflege finanziell unterstützt wird.

Aber die jüngst erhaltenen 20 Euro seien "nicht viel, die gehen nachher weg für Tabak".

Sie raucht also lieber als zu essen? "Was soll ich sonst da oben in der Bude machen, ohne Strom? Da kannste kein Fernsehen gucken, gar nix. Du kannst ja praktisch nur schlafen tagsüber."