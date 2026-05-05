Gequält und vergewaltigt, aber: Kein Prozess für Nadines Stiefvater

Schwerin - Als Kind wird Nadine (24) nach eigenen Aussagen von ihrem Stiefvater erniedrigt, misshandelt und vergewaltigt. Heute leidet die alleinerziehende Mutter unter den Spätfolgen.

Nadine (24) ist alleinerziehend und lebt von Bürgergeld. © RTLZWEI

Nadine sucht in der neuen Folge der RTLZWEI-Sozialdoku "Armes Deutschland" einen mehrere Jahre alten Zeitungsartikel heraus. Dort ist die Rede von einem 39-Jährigen, der seine Stieftochter laut Anklage gequält und vergewaltigt haben soll.

Die Stieftochter ist Nadine. "Gleich mehrfach soll der Stiefvater Geschlechtsverkehr auf verschiedene Weise mit ihr ausgeübt haben, immer wieder auf die übelste Weise gezüchtigt und misshandelt. Schläge und Tritte waren dabei wohl noch das harmloseste", schreibt die Lokalzeitung über die Vorwürfe.

Doch bevor die Strafsache verhandelt wird, stirbt der mutmaßliche Täter laut RTLZWEI-Angaben. Er musste für die Taten nie büßen.

Nun hofft die Hauptschülerin, die sich nach der Trennung von Partner Noah (24) allein um die kleine Lilith (1) kümmert, dass sie vom Staat eine Opfer-Entschädigung ausbezahlt bekommt. "Aber Geld macht das ja auch nicht wieder gut", sagt die Schwerinerin, die sich mit dem Geld einen Führerschein und ein Auto leisten würde.