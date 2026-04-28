Transfrau Svenya mit Pfefferspray bewaffnet: "Wurde tagsüber auf offener Straße attackiert"

Braunschweig - Svenya (51) träumt davon, bald endlich in Lohn und Brot zu stehen, sich mehr leisten zu können und endlich vom Jobcenter wegzukommen. Dafür muss die oft gemobbte Transfrau aber erst ihre Ausbildung erfolgreich abschließen.

Svenya (51) lebt seit drei Jahren als Frau. © RTLZWEI

"Dauerhaft von Bürgergeld leben kommt für mich nicht infrage. Ich will und ich kann arbeiten, deshalb werde ich das auch tun", sagt die 51-Jährige in der RTLZWEI-Sozialdoku "Armes Deutschland".

Von 544 Euro Bürgergeld lebt die Braunschweigerin, wolle nicht mehr den Leuten auf der Tasche liegen, die durch ihren Job die Sozialhilfeempfänger finanzieren.

Erst vor drei Jahren hat Svenya richtig zu sich selbst gefunden. "Wenn du dich dein Leben lang verstecken und so tun musst, als wärst du jemand anderes, dann entwickelst du auch Depressionen", gibt sie zu. "Und wenn du dich mal getraut hast, kriegst du eingeprügelt, dass es falsch ist."

Die Zeit ist hinter ihr, sie lebt nun selbstbewusst als Frau, als die sie sich fühlt. Doch sie ist durchaus vorsichtig, wie jetzt auf ihrer Reise nach Frankfurt. "Ich habe schon so tolle Leute im Zug kennengelernt, aber leider sind da auch öfter Idioten dabei." Sie hat immer ein Pfefferspray dabei. "Ich wurde schon tagsüber 13 Uhr auf offener Straße attackiert."