Doppelter Leistenbruch und Darmkrebs: Selbstständiger Sachse muss Traumjob aufgeben

Görlitz - Winni (59) ist frustriert. Einige Jahre verdiente er als selbstständiger Malermeister gutes Geld, bis ihm seine Gesundheit einen Strich durch die Rechnung machte. Nun hofft der sympathische Wahlsachse auf einen Neustart in seiner früheren Heimat.

Winni (59) möchte unbedingt wieder arbeiten. © RTLZWEI

"Arbeiten lohnt sich immer", sagt der 59-Jährige in der RTLZWEI-Sozialdoku "Armes Deutschland". Denn mit seinen 551 Euro Bürgergeld lässt es sich nur beschwerlich leben. Zumal er gar nicht vom Staat leben möchte.

Er kaufe oft vergünstigte Lebensmittel, die kurz vorm Verfallsdatum stehen. "Ich wollte auch schon zur Tafel, aber dafür habe ich die Kraft nicht."

2016 zog er für die Liebe nach Görlitz, arbeitete von 2015 bis 2018 selbstständig als Malermeister. "Das war toll, ich hatte immer gutes Einkommen!" Zu dem Zeitpunkt sei er aber auch noch fit und gesund gewesen. Dann folgten ein doppelter Leistenbruch und eine Darmkrebserkrankung.

"Ich musste mein Gewerbe abmelden und mich gleichzeitig arbeitslos melden", blickt der Görlitzer traurig auf die Zeit zurück. Als Selbstständiger hat er keinen Anspruch auf Krankengeld oder Arbeitslosengeld I, bezieht sofort Bürgergeld.

In seiner krankheitsbedingten Ausfallzeit nahm der Betriebswirt an Workshops und Online-Weiterbildungen teil, um wieder im Berufsleben Fuß zu fassen.