Langzeit-Arbeitslose Carola rechnet vor: "Wenn ich acht Stunden arbeiten gehen würde ..."

Köln - Eine Neverending-Story schreibt ihr nächstes Kapitel. Die Langzeitarbeitslose Carola (40) zieht mal wieder bei einem Mann aus, um bei einem anderen unterzukommen. Dort aber gibt es keinen Strom. Eine dauerhafte Lösung soll es auch nicht sein - zumindest wenn es nach ihm geht.

Carola (40) packt ihre Sachen und verlässt den Kölnberg. © RTLZWEI

"Stefan hat mich rausgeschmissen", berichtet Carola in der neuen Folge "Armes Deutschland" (RTLZWEI). Der 57-Jährige lasse sie gehen, weil er eifersüchtig auf Marco (47) ist, den sie seit Kurzem wieder häufiger besucht.

Im 30 Kilometer entfernten Bergheim kommt sie bei dem an Diabetes leidenden Ex-Mann nun unter. Wirklich komfortabel sind Marcos vier Wände aber nicht. Seit fünf Monaten habe er keinen Strom, da er mit etwa 700 Euro im Rückstand liege.

"Man sollte gucken, dass man da eine Grenze setzt", findet der arbeitslose Rollstuhlfahrer. "Dass Bürgergeld-Empfänger bis dahin bezahlen und nicht mehr. Irgendwann kannst du's von deinem Bürgergeld nicht mehr bezahlen, dann kommt einer und stellt dir den Strom ab. Das wird noch vielen passieren."

Carola, die mit Gaskartuschen Kaffee kocht und Wasser erhitzt, hat noch nie richtig gearbeitet. Es lohne sich einfach nicht. Sie rechnet vor: "Wenn ich acht Stunden arbeiten gehen würde, angenommen 1100 Euro verdienen würde, und ich hätte eine Wohnung, die Miete würde 600 Euro kosten. Rechne mal, 1100 Euro minus 600, da hab ich noch 400 Euro für'n ganzen Monat. Davon kommt der Strom, Telefon, Internet ... Und was fress' ich dann von dem Rest?"

Abgesehen von dem Rechenfehler sorgt sie mit diesen Sätzen bei vielen wohl für Kopfschütteln.