Reality-Star wird erneut Papa - aber wird übel beleidigt: "Du musst ja nicht so viel fressen wie die Frau"
Köln - Für das neue Format "Die Abrechnung" müssen zerstrittene Promis ein Team bilden. Das klappt bei den einen besser als bei den anderen - was sich in der finalen fünften Folge deutlich zeigt.
Während Maurice Dziwak (28) sein Bestes gibt, mit seinem unfreiwilligen Team-Partner Matthias Mangiapane klarzukommen, zeigt der 42-Jährige seine altbekannten Krallen. Und schießt damit ganz schön übers Ziel hinaus.
"Der sieht aus wie eine dicke schwangere Frau", macht er sich zum wiederholten Mal über Maurice' Gewicht lustig. Und immer weiter: "Ich bin Crème brûlée, er ist Wackelpudding. (...) Wie 'ne Dampfnudel."
Die Erklärung, dass der 28-Jährige eben während der Schwangerschaft seiner Freundin mit zugenommen hat, lässt er nicht gelten: "Du musst ja nicht so viel fressen wie die Frau."
Sein Kumpel Sam Dylan (35) springt mit auf den unangenehmen Bodyshaming-Zug auf und will von Maurice wissen, warum er denn nicht mehr regelmäßig ins Fitnessstudio gehe.
Da lässt der 28-Jährige die (positive) Bombe platzen: "Wir sind wieder auf dem Weg." Nachdem er und seine Freundin im Januar dieses Jahres ihren ersten Sohn bekommen haben, ist Kind Nummer 2 auf dem Weg!
Während sich die anderen Promis für den Löwen-Papa freuen, hat Matthias nichts Besseres zu tun, als weiter zu ätzen: "Also da kriegt der noch 'nen Braten. Und dann leben die komplett von Reality-Formaten, die Schratzen, er und die Olle."
Die Abrechnung: Ex-BFFs sichern sich den Sieg!
Das Finale von "Die Abrechnung" rückt da angesichts dieser Spannungen fast schon in den Hintergrund. Schließlich entscheidet es sich zwischen den ehemaligen Besties Sam und Kate Merlan (38) sowie dem ungleichen Paar Sara Kulka (35) und Ronald Schill (67), die in der Arena gegeneinander antreten müssen.
Und obwohl letzteres Team während der Show emotional sichtlich zusammengewachsen ist und ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut hat, kommt es nicht an Sam und Kate vorbei, die sich den Sieg sichern.
Der Jubel wird sogar richtig emotional, als Sam sich mit Tränen in den Augen dafür entscheidet, die 50.000 Euro-Gewinnsumme mit seiner ehemaligen besten Freundin zu teilen. "Das hätte ich niemals gedacht, mir bedeutet das so viel", weint Kate. "Deine Tränen haben mir heute am meisten bedeutet."
Beide sind sich einig, dass sie ihre Freundschaft nach der Show wieder aufleben lassen wollen. Schön!
Das emotionale Finale der ersten Staffel "Die Abrechnung" könnt Ihr Euch bereits jetzt auf Joyn PLUS+ oder nächsten Donnerstag im Nachtprogramm auf ProSieben ansehen.
Titelfoto: Montage Joyn