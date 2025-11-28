Reality-Star wird erneut Papa - aber wird übel beleidigt: "Du musst ja nicht so viel fressen wie die Frau"

Köln - Für das neue Format " Die Abrechnung " müssen zerstrittene Promis ein Team bilden. Das klappt bei den einen besser als bei den anderen - was sich in der finalen fünften Folge deutlich zeigt.

Maurice (28) freut sich sichtlich, die zweite Schwangerschaft seiner Freundin verkünden zu können. © Joyn

Während Maurice Dziwak (28) sein Bestes gibt, mit seinem unfreiwilligen Team-Partner Matthias Mangiapane klarzukommen, zeigt der 42-Jährige seine altbekannten Krallen. Und schießt damit ganz schön übers Ziel hinaus.

"Der sieht aus wie eine dicke schwangere Frau", macht er sich zum wiederholten Mal über Maurice' Gewicht lustig. Und immer weiter: "Ich bin Crème brûlée, er ist Wackelpudding. (...) Wie 'ne Dampfnudel."

Die Erklärung, dass der 28-Jährige eben während der Schwangerschaft seiner Freundin mit zugenommen hat, lässt er nicht gelten: "Du musst ja nicht so viel fressen wie die Frau."

Sein Kumpel Sam Dylan (35) springt mit auf den unangenehmen Bodyshaming-Zug auf und will von Maurice wissen, warum er denn nicht mehr regelmäßig ins Fitnessstudio gehe.

Da lässt der 28-Jährige die (positive) Bombe platzen: "Wir sind wieder auf dem Weg." Nachdem er und seine Freundin im Januar dieses Jahres ihren ersten Sohn bekommen haben, ist Kind Nummer 2 auf dem Weg!

Während sich die anderen Promis für den Löwen-Papa freuen, hat Matthias nichts Besseres zu tun, als weiter zu ätzen: "Also da kriegt der noch 'nen Braten. Und dann leben die komplett von Reality-Formaten, die Schratzen, er und die Olle."