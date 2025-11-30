Eklat bei Bares für Rares: Horst Lichter überschreitet mit geschmacklosem Witz Grenze

Köln - Horst Lichter (63) ist das Gesicht von " Bares für Rares ". Doch manchmal überschreitet auch der Moderator eine Grenze - so auch dieses Mal.

Moderator Horst Lichter (63) beömmelt sich bei "Bares für Rares" über seinen eigenen Witz. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mit einem riesigen Gefäß im Gepäck begeben sich Jutta Kunze und ihr Sohn Jason aus Lennestadt in Nordrhein-Westfalen in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

"Unser Herz hängt nicht wirklich dran", erklärt die Kandidatin, denn zu Hause stünde das Objekt sowieso nur trostlos in der Ecke herum, doch dafür sei es zu schade.

Doch was stellt der XXL-Behälter eigentlich dar? Der frühere TV-Koch Lichter hat da eine makabere Vermutung. "Das wäre eine Familienurne", so der 63-Jährige, der ausführt: "da passen mehr rein."

Zunächst amüsiert sich der Entertainer über seinen eigenen geschmacklosen Scherz, doch dann rudert er zurück und entschuldigt sich. "Das ist ein blöder Witz", gibt er sich kleinlaut.

Jutta verrät, dass das Gefäß eine Anekdote hat, denn als ihre Mutter klein war, habe deren Mutter damit gedroht, dass sich in dem Deckel ein Frosch befinde und wenn man seinen Teller nicht leer esse, werde das Tier freigelassen.