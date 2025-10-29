Sozial-Schmarotzerin Carola direkt krank im neuen Job: "Ich muss öfter Pause machen"

Köln - Das ewige Hin und Her mit Carola (40) ist für Stefan (53) noch nicht abgeschlossen. Er will die Langzeitarbeitslose wieder als Partnerin haben. Vorher muss er sich aber erst um einen Schädlingsbefall in seiner Wohnung kümmern.

Sollte Lothar (66) sterben, denkt Carola (40) nur an die Behördengänge, die damit verbunden sind. © RTLZWEI

26 Jahre trennen Carola von ihrem On-off-Partner Lothar (66). Natürlich mache sich die Arbeitsverweigerin Gedanken um die Zukunft, sagt sie. "Ich hab dann die Lauferei, die ganzen Sterbeurkunden einreichen bei die Ämter, der ganzen Familie von ihm Bescheid geben." Traurig, dass das das Einzige ist, woran die Kölnerin denkt.

Scheinbar positive Nachrichten gibt es derweil von ihr von der Arbeitsfront. Denn seit eineinhalb Monaten jobbt Carola bei der Parkreinigung, ist aktuell aber bereits krankgeschrieben.

Seit Arbeitsbeginn habe sie erst sechs Tage gearbeitet. "Mein Finger macht wieder Probleme, und ich muss öfter Pause machen", sagt sie, während sie mit Schläger auf der Minigolf-Anlage steht.

Mit ihren gewohnten Ausreden versucht sie nahezubringen, warum sie mit dem Sehnenriss im kleinen Finger eine Couch aus der Wohnung tragen und Minigolf spielen, jedoch nicht arbeiten kann.