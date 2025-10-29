 18.098

Sozial-Schmarotzerin Carola direkt krank im neuen Job: "Ich muss öfter Pause machen"

Armes Deutschland (RTLZWEI): Der arbeitslose Stefan (53) sich um einen Schädlingsbefall in seiner Wohnung kümmern.

Von Nico Zeißler

Köln - Das ewige Hin und Her mit Carola (40) ist für Stefan (53) noch nicht abgeschlossen. Er will die Langzeitarbeitslose wieder als Partnerin haben. Vorher muss er sich aber erst um einen Schädlingsbefall in seiner Wohnung kümmern.

Sollte Lothar (66) sterben, denkt Carola (40) nur an die Behördengänge, die damit verbunden sind.

26 Jahre trennen Carola von ihrem On-off-Partner Lothar (66). Natürlich mache sich die Arbeitsverweigerin Gedanken um die Zukunft, sagt sie. "Ich hab dann die Lauferei, die ganzen Sterbeurkunden einreichen bei die Ämter, der ganzen Familie von ihm Bescheid geben." Traurig, dass das das Einzige ist, woran die Kölnerin denkt.

Scheinbar positive Nachrichten gibt es derweil von ihr von der Arbeitsfront. Denn seit eineinhalb Monaten jobbt Carola bei der Parkreinigung, ist aktuell aber bereits krankgeschrieben.

Seit Arbeitsbeginn habe sie erst sechs Tage gearbeitet. "Mein Finger macht wieder Probleme, und ich muss öfter Pause machen", sagt sie, während sie mit Schläger auf der Minigolf-Anlage steht.

Mit ihren gewohnten Ausreden versucht sie nahezubringen, warum sie mit dem Sehnenriss im kleinen Finger eine Couch aus der Wohnung tragen und Minigolf spielen, jedoch nicht arbeiten kann.

Wird Carola jemals heiraten? Und wenn ja, wen?

Armes Deutschland: Küchenschaben in der Wohnung, "weil einige Nachbarn nicht so sauber sind"

Carola (40) sprang schon mehrfach zwischen Lothar (66, l.) und Stefan (53) hin und her.

Daheim auf dem Kölnberg wartet derweil Ex Stefan auf den Kammerjäger. Seit Jahrzehnten sei bekannt, dass sich in den Hochhäusern Kakerlaken bei sommerlichen Temperaturen verbreiten. "Hin und wieder hat man welche in der Wohnung, weil einige Nachbarn nicht so sauber sind", behauptet der Bürgergeld-Empfänger.

Dass eine Grundreinigung seiner vier Wände aber anhand der TV-Bilder auch allerhöchste Eisenbahn wäre, sieht er nicht als Problem des Schädlingsbefalls.

Zum Drehzeitpunkt würden sich die Küchenschaben in Küche und Bad befinden. "Die kommen durch Rohrleitungen, Abflüsse." Zeigen möchte er sie nicht, zu sehr schäme sich der 53-Jährige, der sich wieder einmal Hoffnungen auf eine Beziehung mit Carola macht.

Neue Folgen "Armes Deutschland" liefert Euch RTLZWEI immer dienstags ab 20.15 Uhr. Die Episoden gibt es auch jederzeit bei RTL+.

Titelfoto: RTLZWEI

